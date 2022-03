O que assistir na Netflix em 2022? Os 10 filmes com as maiores avaliações

Se você está curioso para saber quais os melhores filmes dentre todos os que existem no gigantesco catálogo da Netflix, nós fizemos uma pesquisa e encontramos os títulos que obtiveram maiores notas no IMDb. Então, se você não quer perder o que há de mais extraordinário na cinematografia e que está disponível no streaming, aproveite enquanto dura! São inúmeras produções de relevância que já saíram da plataforma. Quem bobeou, perdeu! Não deixe de assistir ou reassistir estes tesouros preciosos do cinema que estão com acesso facilitado na Netflix para seus assinantes. Destaques para “Um Sonho de Liberdade”, de 1994, de Frank Darabont; “Clube da Luta”, de 1999, de David Fincher; e “Forrest Gump”, de 1994, de Robert Zemeckis. Os títulos estão organizados de acordo com a avaliação recebida do IMDb.

Um Sonho de Liberdade (1994), Frank Darabont (Nota: 9,3) Andy Dufresne é um banqueiro acusado injustamente de duplo homicídio. Condenado à prisão perpétua, ele é levado ao presídio de Shawshank, onde faz amizade com Red, um detento que consegue contrabandear coisas de fora da cadeia. Sofrendo inúmeras violências e atrocidades no local, Andy dá conselhos financeiros a um dos guardas e consegue proteção, mas após um tempo é traído e volta a vivenciar uma rotina de agressões no local. Enquanto tenta provar sua inocência, Andy sonha em retomar sua liberdade e reconstruir sua vida.

Clube da Luta (1999), David Fincher (Nota: 8,8) O Narrador é um homem anônimo e solitário, deprimido e exausto com sua vida e trabalho, que participa de terapias em grupos de apoio (para problemas que ele não tem) em busca de catarse. Em uma das reuniões, ele conhece Marla, uma mulher que frequenta os mesmos grupos apenas para ouvir os relatos de outras pessoas. Os dois se envolvem romanticamente, até que uma terceira pessoa se entra na relação. O Narrador conhece Tyler Durden em um avião, um homem fascinante, que o apresenta uma sociedade secreta de homens que se encontram para liberar suas frustrações e estresses batendo uns nos outros.

Forrest Gump (1994), Robert Zemeckis (Nota: 8,8) Em um ponto de ônibus, Forrest conta sua vida para estranhos que se sentam ao seu lado. Às pessoas, ele narra a infância com sua mãe no Alabama, fala do aparelho que usava nas pernas para corrigir um problema de postura (antes de se descobrir um excelente corredor) e conta sobre sua melhor amiga, Jenny, por quem alimenta um grande amor. Enquanto esmiúça sua vida, Forrest, que tem QI abaixo da média, narra sua participação em acontecimentos cruciais da história dos Estados Unidos.

O Resgate do Soldado Ryan (1998), Steven Spielberg (Nota: 8,6) Ryan desembarcou na Normandia, onde os soldados americanos foram massacrados, com exceção daqueles que conseguiram se abrigar em uma duna. Ao ouvir que Ryan é o último sobrevivente de quatro irmãos que foram para a guerra, o chefe maior do Exército dos Estados Unidos, George C. Marshall, envia oito homens com a missão de encontrá-lo e levá-lo de volta para a casa de sua mãe.

O Profissional (1994), Luc Besson Matilda é uma menina de 12 anos que abandonou a escola e vive com sua família disfuncional. Um dia, o traficante Norman Stransfield e sua quadrilha assassinam o pai e toda a família de Matilda em um acerto de contas. Ela, que havia se escondido, testemunhou o crime. Matilda é amparada pelo vizinho, Léon, um assassino de aluguel. Antes da chegada da adolescente, ele vivia sozinho e infeliz em seu apartamento, na companhia de uma planta. Ao descobrir que Léon mata pessoas, a menina diz estar apaixonada por ele e pede sua ajuda para se tornar assassina e vingar a morte da família.

Gladiador (2000), Ridley Scott (Nota: 8,5) Em Roma, 180 d.C., o idoso imperador Marco Aurélio está em seu leito de morte. Ele nomeia seu leal e triunfante general Máximo Decimus Meridius como seu sucessor e protetor do império. No entanto, seu filho desequilibrado, Commodus, tem outros planos. Cego de ciúmes, Comodo ordena que o herói romano seja executado e assume o lugar de seu pai como César. Máximo acaba se tornando escravo do ex-gladiador Proximo, no Norte da África. Ao se reerguer e se tornar também gladiador, Máximo retorna à Roma, pegando Commodus de surpresa.

Memento (2000), Christopher Nolan (Nota: 8,5) Vítimas de um ataque brutal, uma mulher morre e seu marido, Leonard, fica com ferimentos graves. Ele consegue sobreviver, mas a violência dos golpes lhe provoca um distúrbio neurológico. Seu cérebro não registra mais fatos recentes e ele esquece por completo de coisas que acabaram de acontecer. Mesmo assim, ele desafia suas limitações e se prontifica a encontrar o assassino de sua mulher e, finalmente, vingá-la. O filme se bifurca em duas narrativas: uma em cores, que expõe os fatos de modo reverso, e outra em preto e branco, sob a forma cronológica comum, explorando a amnésia do protagonista para, no desfecho, ligar as duas e, esclarecer se Leonard matou o homem certo.

Scarface (1983), Brian De Palma (Nota: 8,3) Depois de obter um green card em troca do assassinato de um funcionário do governo cubano, Tony Montana reivindica o direito ao tráfico de drogas em Miami. Assassinando cruelmente qualquer um que atravesse seu caminho, Tony se torna o maior traficante do estado, controlando quase toda a cocaína que passa por Miami. Mas o aumento da pressão da polícia, as guerras com os cartéis de drogas colombianos e sua própria paranoia munida pelo uso excessivo de drogas servem para aumentar a crise que desembocará em sua queda.