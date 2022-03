5 filmaços que chegaram esta semana à Netflix

A Revista Bula reuniu em uma lista cinco ótimos filmes que acabaram de chegar ao catálogo da Netflix. Ação, drama, comédia e suspense que, certamente, deixarão sua semana melhor. Entre os destaques, estão o polonês “Minha Vida Perfeita”, de Lukasz Grzegorzek, vencedor do Polish Film Festival de 2021; a animação “Homem-Aranha no Aranhaverso”, dirigido por Bob Persichetti e Peter Ramsey, ganhadora do Oscar de 2019; e o drama “Que Horas Ela Volta?”, de Anna Muylaert, que ganhou o prêmio de melhor filme brasileiro de 2015. Os títulos estão listados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Contra o Gelo (2022), Peter Flinth Em 1909, a Expedição Ártica da Dinamarca, liderada pelo capitão Ejnar Mikkelsen, tenta resistir à reivindicação dos Estados Unidos ao nordeste da Groenlândia. De acordo com o país norte-americano, a Groenlândia era parte dos Estados Unidos, que havia se divido em um outro pedaço de terra. Mikkelsen embarca em uma jornada pelo gelo com seu colega Iver Iverson para encontrar provas de que a Groenlândia é uma ilha. A jornada, no entanto, se mostrará muito mais complicada que o esperado, sujeitando os expedicionários à fome, fadiga extrema, ataque de urso polar e paranoia.

Um Dia Difícil (2022), Régis Blondeau Thomas Blanc é um policial corrupto que perdeu a mãe recentemente. A caminho do funeral, ele acidentalmente mata uma pessoa e tenta esconder o corpo para não ter problemas. No entanto, Blanc passa a receber ameaças de uma misteriosa testemunha.

Minha Vida Perfeita (2021), de Lukasz Grzegorzek Joanna é uma mulher infeliz no casamento que leva uma vida dupla, tendo um segredo que não compartilha com ninguém. Uma mulher no limite que se deixa levar pelo desejo de viver novas experiências, enquanto luta para manter a família unida e impedir que um chantagista anônimo revele seu segredo. Mas sua coragem será suficiente para se rebelar, abalar o casamento, perder sua reputação e perseguir o que realmente importa?

Homem-Aranha no Aranhaverso (2018), Bob Persichetti e Peter Ramsey Miles Morales é um adolescente de 14 anos, que está matriculado em um internato de elite em Nova York, mas prefere o convívio com seus amigos do Brooklyn. Após ser mordido por uma aranha radioativa, Miles sente mudanças estranhas em seu corpo. Ao refazer seus passos até um laboratório subterrâneo, Miles encontra Peter Parker lutando contra o chefe do crime, Kingpin. O vilão quer abrir um buraco no espaço-tempo para destruir Nova York. Após Miles e Peter encontrar outras quatro pessoas metade aranha, eles entendem que precisam trabalhar em equipe para derrotar Kingpin e retornar para seus universos.