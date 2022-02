Respostas cretinas para posts imbecis sobre a crise na ucrânia

Nesse momento, em que Putin decide jogar War com países e tanques verdadeiros, as redes sociais viraram uma Babilônia de opiniões. Não, nem todo mundo precisa emitir um comentário sobre o assunto. Mas como muita gente se sente obrigada a escrever algo a respeito, tem muitos posts estúpidos rolando por aí. Caso você trombe com algum deles, use essas respostas abaixo para proteger o estômago. E não estranhe o fato de as respostas estarem mais relacionadas ao posicionamento da Rússia. Mas é o Putin que está invadindo um país e barbarizando. Quando um país ocidental fizer a mesma coisa (e eles fazem isso o tempo todo), estarei disposto a escrever sobre eles também. Um autocrata por vez, por favor.

A Rússia tem direito de defender seus interesses!

Claro, assim como eu também tenho o direito de defender os meus. Aliás, estou com interesse de beber cerveja de graça. Posso invadir a sua casa e assaltar a geladeira?

A Rússia está fazendo um ataque cirúrgico, o que vai evitar grandes danos para os ucranianos.

Ótimo, exatamente o que os norte-americanos fizeram no Iraque. Pode perguntar para os iraquianos para ver como isso deu certo.

Por que estão implicando com a Rússia? Quando os EUA invadem um país ninguém fala nada.

E nada melhor para combater um ato violento do que cometer outro, não é mesmo? Muita gente é assassinada no Brasil. Então você também tem direito de matar quem quiser.

A Otan avançou sobre antigas repúblicas soviéticas. A Rússia está apenas se protegendo.

Sim, países como Polônia e Eslováquia foram invadidos, bombardeados e forçados a integrar a Otan contra a vontade. E que motivos antigos países do bloco soviético teriam para integrar a Otan? Até parece que o Putin invade os países dos outros, não é? Agora a Finlândia também quer entrar para a Otan. Pra quê? A última vez em que ela foi invadida foi em 1939. Sim, pelos russos, mas isso é detalhe.

O presidente da Ucrânia é um imbecil e um fantoche dos Estados Unidos!

Exato. O nosso presidente também é tudo isso. E aí? Quando é que vão invadir o Brasil?

A Ucrânia é um território inventado por Lenin. Ela sempre pertenceu à Rússia.

Perfeito, assim como a independência do Brasil foi uma invenção de Dom Pedro I. Nós sempre pertencemos a Portugal.

Os comentaristas dos telejornais estão histéricos, demonizando Putin!

Que absurdo, né? Daqui a pouco os jornalistas vão demonizar quem é assassino e sequestrador também. Imagine só se um bandido invade a sua casa. Quem é que vai ficar do lado do invasor?

A Ucrânia provocou os russos! O ocidente não fez nada para remediar a situação.

É por isso que o país merece ser invadido. Assim como a culpa por um estupro é sempre da mulher que “provoca” o estuprador. Onde já se viu?

Existem neonazistas na Ucrânia.

Verdade! Aliás, os EUA, a Alemanha e o Brasil também têm neonazistas! Putin deveria aproveitar o embalo e invadir esses países também.

Essa política imperialista produziu o quadro geopolítico que explica o atual conflito na Ucrânia.

De acordo. Só preciso entender: a gente só pode usar o termo “imperialismo” quando são os americanos que se metem no país dos outros? E qual palavra a gente usa quando são os russos que fazem isso? “Soberania”? Hum, parece melhor.

E para você que está confuso e não sabe o que pensar sobre essa treta toda, fica uma sugestão: desconfie de qualquer pessoa que passe pano para um invasor. Cretinice é muito legal para criar respostas irônicas. Mas é uma coisa horrorosa para justificar uma guerra.



*Sim, o título desse texto é inspirado em uma famosa seção da revista “Mad”.