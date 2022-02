10 filmes para apaixonados por livros na Netflix

Se você ama as palavras e a forma como elas se combinam em uma cadeia de montanhas que flutuam no ar, criando novos significados e dando nome às emoções, você é nosso amigo. E se ama também a maneira como as imagens podem ser combinadas de um jeito que expressa mensagens indizíveis, mas igualmente arrancadas do âmago da alma humana, essa lista é para você. A Revista Bula reuniu algumas produções cinematográficas disponíveis no catálogo da Netflix que são praticamente uma ode à literatura. Destaques para “A Última Carta de Amor”, de 2021, de Augustine Frizzell; “Estou Pensando em Acabar com Tudo”, de 2020, de Charlie Kaufmann; e “Meu Ano em Nova York”, de 2020, de Philippe Falardieu. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Última Carta de Amor (2021), Augustine Frizzell Em 1960, Jennifer sofre um grave acidente de carro e tem amnésia. Ela tenta lentamente reconstruir sua vida com seu rigoroso marido, até que encontra uma série de cartas de amor endereçadas a ela e assinadas apenas pela letra B, indicando que ela mantinha um relacionamento extraconjugal. Décadas mais tarde, uma das cartas é encontrada pela jornalista Ellie, que fica obcecada em unir novamente os protagonistas deste amor proibido.

Estou Pensando em Acabar com Tudo (2020), Charlie Kaufman Lucy tem intenções de terminar o namoro com Jake, mas falta iniciativa. Ela parte em uma viagem para a casa dos pais do rapaz e, conforme, é apresentada para sua família e descobre fatos da infância do namorado, memórias de sua vida e conhece mais profundamente as peculiaridades destas pessoas, Lucy se sente cada vez mais presa a Jake.

Meu Ano em Nova York (2020), Philippe Falardeau Joanna é uma ex-estudante de pós-graduação que se muda para Nova York na década de 1990. Poeta em ascensão, ela consegue um emprego como assistente de uma agente literária antiquada. Designada a lidar com a correspondência de fãs efusivos do cliente mais famoso e recluso da agência, J.D. Salinger, Joanna é instruída a usar uma resposta padrão para todas as cartas. Irritada, ela desrespeita as regras e personaliza suas respostas enquanto se imagina conversando frente a frente com cada um dos fãs do autor.

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata (2018), Mike Newell Após a Segunda Guerra Mundial, uma escritora é convidada para participar de uma reunião de um clube do livro. Ao chegar no local, em uma pequena cidade, conhece o autor do convite, por quem se apaixona. No entanto, por trás do clube, a escritora descobre que a guerra ainda não acabou para essas pessoas marcadas pela perda de tantos entes queridos.

A Livraria (2017), Isabel Coixet Em 1959, em uma pequena cidade no interior da Inglaterra, uma mulher compra uma antiga casa e a transforma em uma livraria. No entanto, terá de enfrentar pessoas poderosas na cidade, que querem a residência para transformá-la em um centro cultural. Mas ela encontra em um velho cidadão recluso, seu maior cliente e grande amigo.

Monsieur e Madame Adelman (2017), Nicolas Bedos No funeral de Victor Adelman, um famoso escritor, a viúva, Sarah, se refugia da multidão na companhia de um jornalista, Antoine Grillot. Ele deseja escrever a biografia da vida do casal e pede à viúva detalhes do relacionamento. Sarah narra sua história com Victor desde a década de 1970, quando ele se torna um conhecido escritor e adota o sobrenome judeu de sua família. Sarah, que é suspeita de ter causado a morte do marido, não hesita em relembrar os pontos desagradáveis do marido e sua complicada relação com o filho.

O Autor (2017), Manuel Martín Cuenca Alvaro trabalha em um escritório de advocacia e sonha em publicar um grande romance. Tachado por seu professor de redação criativa como “um péssimo escritor”, Alvaro tem inveja de sua esposa, Amanda, uma romancista de sucesso. Quando descobre que ela está tendo um caso, Alvaro tira férias do trabalho e se muda para um apartamento, onde começa a escrever sobre seus vizinhos.

Other People (2016), Chris Kelly David é um escritor de comédias que mora em Nova York, que teve um sucesso rápido e precoce e acaba de terminar com seu companheiro de longa data, Paul. Ele retorna à casa onde cresceu, no subúrbio de Sacramento, para cuidar de sua mãe doente, Joanne, uma professora de escola infantil que está prestes a iniciar a quimioterapia. Ele lida com sua depressão, enquanto é obrigado a viver situações constrangedoras com o pai conservador que ainda não aceitou sua homossexualidade, e suas duas irmãs, a quem ama, mas não tem intimidade suficiente.

Cartas para Julieta (2010), Gary Winick Sophie é uma jovem americana que viaja para Verona, na Itália, para conhecer a casa de Julieta Capuleto, famosa personagem do trágico romance de Shakespeare. Lá ela conhece um grupo de voluntárias que respondem cartas com pedidos de conselhos amorosos e decide se unir à equipe. Ao responder uma carta, ela incentiva sua autora a viajar para a Itália para ir em busca do amor perdido.