7 filmes da Netflix, lançados em 2022, para animar o carnaval do bloquinho do sofá

Se a folia está parcialmente proibida, a melhor opção é escolher bons filmes e transformar os dias de folga em uma sessão de cinema prolongada. Para ajudar os espectadores, a Revista Bula preparou uma lista especial. Uma seleção com filmes lançados em 2022 e disponíveis no catálogo da Netflix. Entre os destaques, estão: “Amor com Fetiche”, de Hyeon-jin Park; “Como me Apaixonei Por um Gângster”, de Maciej Kawulski; “Perdoai Nossas Ofensas”, de Ashley Eakin; “Um Dia Difícil”, de Régis Blondeau. Os títulos estão organizados por ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Amor com Fetiche (2022), Hyeon-jin Park O filme trata de um romance picante e nada convencional entre dois colegas de trabalho. O casal assina um acordo contratual que prevê prazer em consenso, brincadeiras eróticas e dor. Tudo começa quando Ji Woo recebe no escritório uma encomenda que acaba revelando aos seus colegas seus fetiches sexuais. Ji Hoo, então, propõe um contrato que inicia um caso romântico atrevido e recheado de fantasias de escravo e mestre.

Como me Apaixonei Por um Gângster (2022), Maciej Kawulski Nikos é um jovem ambicioso que se torna especialista em importar ilegalmente carros para a Polônia. Ele constrói um império automobilístico, se torna o gângster mais perigoso do país e se esforça para conquistar cada vez mais poder e obter um status financeiro sem precedentes. Mas, se por um lado sua vida gira em torno de interesses materiais e da violência, por outro, seu maior bem é a mulher que ama.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface (2022), David Blue Garcia Um grupo de amigos chega à cidade de Horlow, no Texas, desavisados de que o local foi palco para matanças sangrentas décadas atrás. O assassino continua vivo e escondido, até que o grupo involuntariamente perturba seu sossego. Será a oportunidade perfeita para que o canibal que empunha a serra elétrica reacenda sua vontade de matar.

O Violino do Meu Pai (2022), Andaç Haznedaroglu Mehmet é um violinista bem-sucedido, que retorna a Istambul para um show importante. Mal sabe ele que encontrará seu irmão distante. Infelizmente, ele descobre que o irmão não tem muito tempo de vida e quer que ele cuide sua filha de 8 anos de idade, Ozlem. Conforme as circunstâncias aproximam Mehmet e Ozlem, que se identificam pelo luto e pelo amor à música, eles aprendem a encontrar um novo sentido para suas vidas

Perdoai Nossas Ofensas (2022), Ashley Eakin Ambientado na Alemanha de 1939, o conto sombrio narra a história de um menino com deficiência física, que é obrigado a fugir para salvar a própria vida quando os nazistas decidem perseguir e matar aqueles que não eram considerados padrão de saúde e superioridade. Em seu caminho terá de escapar de pessoas que querem entregá-lo ao sistema genocida e eugenista, que acreditam que sua morte vale mais que sua vida.

The House (2022), Paloma Baeza e Emma De Swaef Uma antologia de filmes que gira em torno de uma casa e os eventos sobrenaturais que ocorrem no local, atormentando os proprietários que lá vivem. O primeiro se passa em 1800, quando uma família se muda para a propriedade em busca de uma nova vida. Infelizmente, o que eles encontram é uma passagem só de ida para um antro de loucura. A segunda se passa no presente. Um corretor de imóveis conserta a casa de acordo com os padrões modernos para conseguir vendê-la. Já o terceiro nos leva para o futuro, após uma série de eventos de inundações que devastou o mundo, a casa se mantém em pé em uma ilha urbana solitária. Uma senhora tenta consertar o lugar e trazer de volta sua beleza de outrora, enquanto exige que os inquilinos paguem aluguel.

Um Dia Difícil (2022), Régis Blondeau Thomas Blanc é um policial corrupto que perdeu a mãe recentemente. A caminho do funeral, ele acidentalmente mata uma pessoa e tenta esconder o corpo para não ter problemas. No entanto, Blanc passa a receber ameaças de uma misteriosa testemunha.

