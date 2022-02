10 filmes perturbadores na Netflix que vão tirar seu fôlego

A realidade anda meio absurda, meio louca. É só olhar os preços das coisas nas prateleiras dos supermercados ou o litro da gasolina. Quando a gente vê a quantidade de gente fazendo campanha antivacina ou dizendo que a Terra é plana, é um negócio que faz a gente pensar se atravessou algum portal de realidade alternativa e foi parar em um universo paralelo. Coisas incabíveis, que jamais pensávamos que veríamos acontecer, estão acontecendo. Pandemia, gente que trabalha para o governo fazendo saudações nazistas (isso não era crime?), sarampo, pólio e difteria voltaram após décadas erradicadas. Onde viemos parar em 2022? Se mesmo depois de toda essa loucura você ainda acha que vale a pena dedicar seu tempo livre com um entretenimento que te leve a aventuras ainda mais malucas para dentro da sua mente, essa é a lista certa para você! A Revista Bula te indica, aqui, filmes que vão te deixar bem perturbado. Entre eles, “Oxigênio”, de 2021, de Alexandre Aja; “Pieces of Woman”, de 2021, de Kornél Mundruczó; e “A Voz Suprema do Blues”, de 2020, de George C. Wolffe. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Oxigênio (2021), Alexandre Aja O filme acompanha uma mulher que, ao acordar, percebe que está presa dentro de uma câmara criogênica. Ela não se lembra de quem é e nem de como foi parar ali. O nível de oxigênio está diminuindo aos poucos e ela sabe que precisa encontrar uma forma de se libertar. Para isso, ela precisa agir com calma, tentando reconstruir as memórias de seu passado.

Pieces of a Woman (2021), Kornél Mundruczó Sean trabalha na construção de uma ponte em Boston e deixa o local para ficar com sua companheira, Martha, que está grávida em casa. O primeiro bebê do casal nascerá a qualquer momento. Quando chega a hora, a obstetra não está disponível, então é enviada uma parteira substituta. Ela acompanha todos os estágios com Martha em um parto domiciliar que aparentemente transcorre dentro do script. Quando o bebê sai e se ouve o primeiro choro, os pais o seguram, em êxtase. A parteira dá um suspiro de alívio. Mas o momento de felicidade é passageiro e logo algo dá errado.

A Voz Suprema do Blues (2020), George C. Wolfe A lendária cantora de blues Ma Rainey e sua banda se preparam para a gravação de algumas músicas, supervisionados pelo empresário e o dono da gravadora, ambos brancos e com ideias próprias sobre como ela deveria cantar. O talentoso trompetista Levee tenta polvilhar riffs de jazz em canções conhecidas enquanto cria versões de outras músicas, apesar das objeções da cantora. Ao longo de uma sessão desconfortável de gravação, egos entrarão em conflito, e todos aprenderão que Ma Rainey não chegou ao topo sendo submissa.

Dois Estranhos (2020), Travon Free e Martin Desmond Roe Um jovem negro vive em Nova York e tenta voltar com seu cachorro para casa após o primeiro encontro com uma mulher. No caminho, é confrontado por um policial, que o mata durante uma abordagem agressiva. No entanto, ele está preso em um loop temporal, em que ele sempre tenta voltar para casa, mas revive sua morte 99 vezes.

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Campos A história traz diversos eixos familiares no sul de Ohio, na década de 1960. Entre eles, o de Arwin, órfão depois que o pai (um veterano de guerra) se matou e a mãe morreu de câncer. Ele e Charlotte, que também é órfã, vivem como irmãos na casa da avó do jovem. Quando um novo pastor chega à cidade e seduz Charlotte, Arwin descobre que tem a mesma personalidade violenta do pai. Em outro arco, Carl e Sandy formam um casal de seriais killers, que dão carona a jovens rapazes somente para matá-los.

Joias Brutas (2019), Benny Safdie e Josh Safdie Um joalheiro de Nova York, popular em sua região, é viciado em apostas. Ambicioso e disposto a enriquecer a qualquer custo, troca temporariamente uma pedra preciosa por um anel da NBA com um jogador profissional de basquete. No entanto, ele trapaceia e vende o anel. Mesmo sem a pedra, ele tenta leiloar a joia para quitar dívidas com mafiosos.

Nós (2019), Jordan Peele Adelaide guarda traumas da infância que nunca revelou a ninguém. Anos mais tarde, casada com Gabe e com uma família perfeita, volta à praia onde seu medo começou. Já em casa, pela janela, um grupo de pessoas suspeitas observa sua família do lado de fora. Quando os estranhos conseguem entrar, Adelaide, Gabe e os filhos descobrem que essas pessoas são iguais a eles, mas em uma versão macabra e vingativa.

Três Estranhos Idênticos (2018), Tim Wardle Em 1980, três trigêmeos foram adotados individualmente por famílias diferentes 18 anos antes. Uma peculiaridade do destino fez com eles se reunissem novamente. David Kellman, Eddy Galland e Bobby Shafran ganharam os holofotes na mídia ao descobrirem a existência um do outro, fato desconhecido inclusive para suas famílias. A história levou os americanos a confrontarem o fato de que gêmeos foram, ao longo dos anos, separados deliberadamente pelo sistema de adoção dos Estados Unidos.