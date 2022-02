7 séries novas e deliciosas da Netflix para descansar e esquecer de tudo

Em busca de séries novas para assistir e desapegar dessas ansiedades que não te deixam relaxar e nem pensar em nada produtivo? A Revista Bula te ajuda a encontrar títulos disponíveis no catálogo da Netflix que vão te dar uma forcinha para você esquecer um pouco daquela treta em família, do atraso do fornecedor, do conserto do carro e do IPTU alto. Afinal, se você não se lembra do problema, então ele não existe. Apague por alguns minutos esses perrengues do seu mundo e viaje por meio da sua televisão para uma realidade muito melhor. Nunca deixa para resolver agora o que você pode resolver depois (a menos que você já saiba a solução!). Entre as séries de destaque que chegaram recentemente na plataforma, estão “Amor Para Recomeçar”, de 2022, de Hadi El Bagoury; “A Vizinha da Mulher da Janela”, de 2022, de Hugh Davidson e Larry Dorf; e “Murderville”, de 2022, de Krister Johnson. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Amor Para Recomeçar (2022), Hadi El Bagoury Ola é uma dona de casa em tempo integral, que deixou o emprego para cuidar de sua família. Ela se esforça constantemente para que tudo pareça perfeito em sua vida, quando a realidade é bem diferente. Tudo desmorona quando seu marido anuncia que quer o divórcio. Forçada a aceitar essa mudança vital, Ola, que ganha a guarda dos filhos, deve encontrar uma forma de sustentar a casa, enquanto tenta se reencontrar.

A Vizinha da Mulher na Janela (2022), Hugh Davidson e Larry Dorf Para a solitária Anna, todos os dias são iguais. Ela se senta na janela com uma taça de vinho e assiste a vida passar. Até que um dia, um homem bonito e interessante se muda para a casa vizinha e dá à Anna um novo ânimo. Ela passa a observá-lo de sua janela diariamente. Até que um dia, Anna testemunha um homicídio. No entanto, seu passado obscuro, seus problemas psicológicos e sua rotina de remédios a tornam uma pessoa pouco crível para a polícia. Então, ela deve solucionar o mistério por conta própria.

Murderville (2022), Krister Johnson Terry Seatle é um detetive de polícia que deve solucionar um caso a cada episódio. A chefe da delegacia, que também é ex-mulher de Terry, acredita que ele não consegue se apegar a nenhum parceiro, então designa um “estagiário” para cada crime que Terry deve desvendar. Na verdade, os estagiários são celebridades que interpretam a si mesmas e sem roteiro. Eles não têm a menor ideia do que devem fazer, mas ao final de cada caso, precisam adivinhar o assassino.

Gente Ansiosa (2021), Felix Herngren Na Suécia, Jim e Jack Johnson são pai e filho policiais, que moram juntos. Às vésperas do Ano Novo, eles são convocados solucionar uma crise provocada por um assaltante de banco em fuga, que acaba fazendo um grupo de pessoas que realizavam uma visitação a um imóvel à venda de reféns. Sem o costume de lidar com esse tipo de situação, Jack e Jim terão de aprender negociar para conseguir libertar os prisioneiros.

Geração 30 e Poucos (2021), Francesco Capaldo A vida de Daniel está passando e seus relacionamentos amorosos sempre fracassam. No auge de seus 30 e poucos anos de idade, ele consegue ter interesse por ninguém. Por ironia do destino, Daniel é desenvolvedor de aplicativos de namoro, os mesmos que o tornaram cínico e incrédulo romanticamente. Tudo muda quando ele confunde uma mulher chamada Matilda com a moça com quem ele havia marcado um encontro. O problema é que Matilda, a única mulher que lhe dá borboletas no estômago, está prestes a se casar.

Guia Astrológico para Corações Partidos (2021), Bindu De Stoppani Em Turim, Alice Bassi é uma assistente de produção em uma emissora de televisão. Ela ainda está apaixonada pelo ex-namorado, Carlo, com quem trabalha, mas não há a menor possibilidade de eles retomarem o romance, porque o ex está noivo e à espera de um filho com outra mulher. Em busca de um novo relacionamento, ela conhece um guru astrológico, Tio, que se torna seu melhor amigo e conselheiro amoroso. Usando os conhecimentos de Tio, Alice cria um game show com signos para determinar a compatibilidade entre corações solitários em busca de companhia.