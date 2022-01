12 filmes na Netflix que valem mais do que 12 anos de Coaching

Emicida: Amarelo — É Tudo Pra Ontem (2020), Fred Ouro Preto

Com filmagens do concerto de Emicida no Theatro Municipal de São Paulo, gravado em 2019, o documentário também relata por meio de sequências animadas e filmagens antigas a história da escravidão no Brasil e suas consequências, o nascimento e a proliferação do samba, a chegada do hip-hop ao país e seu amadurecimento como força cultural. Emicida mescla essas histórias com seu próprio papel como artista contemporâneo e oferece um delineamento astuto de como, para as pessoas pretas no Brasil, a arte sempre se alinhou com o ativismo.