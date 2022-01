10 filmes, na Netflix, que irão perturbar sua mente e o farão trancar todas as portas e janelas

Todo mundo se diz corajoso na hora de ver um filme de terror. Você pode até segurar o pulo naquele momento de susto, em que os sons do filme são baixinhos e uma música toca alto de repente. Pode, até mesmo, manter os olhos abertos naquela cena de possessão maligna mais tenebrosa que os demônios que falam no microfone da Igreja Universal. O problema é quando sua memória te pega desprevenido, em um momento de solidão ou no meio da noite. Quando todas as lembranças assustadoras do filme voltam para o seu cérebro e a ansiedade toma conta. Se identificou? Pois é, e se mesmo assim você não tem vergonha na cara e continua amando um terror, aqui estão alguns filmes para te fazer sofrer. Entre eles, “Apóstolo”, de 2018, de Gareth Evans; “1922”, de 2017, de Zak Hilditch; e “Jogo Perigoso”, de 2017, de Mike Flanagan. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Apóstolo (2018), Gareth Evans Em 1905, Thomas Richardson recebe a notícia de que sua irmã foi sequestrada. A moça é levada para uma ilha remota, onde uma seita de seguidores do Profeta Malcolm começa a ficar sem recursos. Suas plantações secaram e as condições de vida estão cada vez piores. Malcolm, que prega a paciência, vê em sua refém a oportunidade de conseguir o dinheiro do resgate. Thomas viaja para a ilha disfarçado e sorrateiramente entra na sociedade, mas vê que o grupo religioso não é tão inofensivo quanto ele imaginava.

1922 (2017), Zak Hilditch Wilfred James é um fazendeiro no Nebraska com uma esposa amarga, chamada Arlette, e seu filho leal, Henry. Arlette claramente não gosta da vida no campo e deseja vender sua metade da fazenda para uma empresa local. Wilf tem arrepios de pensar na possibilidade de se mudar para a cidade. Ele decide que a única forma de solucionar esse dilema é matando Arlette, e convence seu filho de ajudá-lo. No entanto, ele terá de enfrentar as consequências inesperadas de suas escolhas.

Jogo Perigoso (2017), Mike Flanava Durante as férias em uma casa remota, o advogado de sucesso Gerald algema sua esposa, Jessie, na cabeceira da cama em um momento íntimo do casal. Ela não se sente confortável e pede para que o marido retire as algemas, mas Gerald está animado e se nega. No entanto, antes que qualquer coisa aconteça, ele sofre um ataque cardíaco e cai morto em cima dela. Ao empurrar o corpo, Jessie fica aterrorizada com a situação. Distante demais para que qualquer pessoa escute seus gritos de socorro, ela continua algemada à cama. No entanto, a noite irá trazer sustos ainda muito maiores.

Mother! (2017), Darien Aronofsky Um casal transforma uma antiga casa em um lar. A jovem esposa está grávida e o marido, um escritor famoso, é aparentemente amável. Certo dia, um visitante inesperado pede para passar a noite na residência e o marido aceita. De repente, novas visitas inconvenientes chegam, causando uma série de eventos perturbadores. O local tranquilo e de aconchego familiar se torna um ambiente caótico e inseguro para a futura mãe e seu bebê.

Peles (2017), Eduardo Casanova O filme é dividido em esquetes, que nos apresentam pessoas comuns. Todas elas possuem deformidades, sejam de nascimento ou adquiridas em algum acidente. Por outro lado, também mostra pessoas cujas deformidades são interiores, de caráter e psíquicas. O filme busca fazer uma reflexão sobre os conceitos de normalidade e beleza socialmente aceitos.

Veronica: Jogo Sobrenatural (2017), Paco Plaza Em Madrid, 1991, alunos de uma escola católica saem ao pátio para assistir um eclipse solar. Em vez de se juntar a eles, Veronica e dois amigos escapam para o porão do colégio para usar um tabuleiro de Ouija. Eles tentam invocar o pai morto de Veronica, mas o plano não dá certo. Mais tarde, na casa da adolescente, eventos paranormais indicam que o grupo liberou um espírito maligno que agora atormenta Veronica e sua família.

À Sombra do Medo (2016), Babam Anvari Ambientado em Teerã, em 1988, mãe e filha ficam trancafiadas em seu apartamento durante a guerra Irã-Iraque. Resistindo aos bombardeios de mísseis, elas se escondem no porão durante os ataques aéreos enquanto a cidade se esvazia. Em meio a tudo isso, vizinhos sussurram sobre crenças e presságios de destruição. Uma criança órfã de outro apartamento informa que o prédio está assombrado por um “djinn” e coisas estranhas começam a acontecer.

Perigo na Escuridão (2016), Miguel Ángel Vivas Sarah está grávida e se envolve em um terrível acidente de carro que a deixa viúva. Uma noite em casa, ela ouve a voz de uma mulher lhe implorando para entrar. Abalada, Sarah liga para a polícia, que promete ficar de olho na residência. No entanto, isso não impede a estranha de invadir o local e aterrorizar Sarah para roubar a criança que ainda nem nasceu.

Doce Vingança (2010), Steven R. Monroe Jennifer deixa sua casa em Nova York para se isolar em um chalé à beira de um lago para escrever seu primeiro romance. Enquanto está lá, a cabana é invadida por criminosos que a submetem a uma série prolongada de ataques sexuais violentos. Jennifer sobrevive e arquiteta uma vingança brutal contra seus agressores.