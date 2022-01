5 filmes bobinhos que acabaram de chegar à Netflix para aqueles dias que você não quer pensar em nada

Victoria e Mistério (2021), Denis Imbert

Após perder a esposa, Stéphane se licencia do hospital onde atua como médico e decide passar um período em uma casa de campo com sua família no sopé dos Alpes. A filha, Victoria, não fala desde a morte da mãe. A centelha de esperança para a recuperação de Victoria é Mistério, um pequeno filhote de lobo com quem ela rapidamente se conecta e decide abrigar. No entanto, pastores circulam a região para exterminar os predadores de suas ovelhas. Até quando Mistério poderá ser mantido em segredo?