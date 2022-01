7 filmes novos para assistir na Netflix, esquecer os problemas e preocupações, e deixar o final de semana mais leve

Como é bom o final de semana, não é mesmo? Dias em casa, junto da família, longe das agitações e preocupações, perto da vida de herdeiro que você sempre sonhou e nunca teve. No fim de semana, todo mundo é patrão. Churrasco e cerveja, passeio no shopping, acordar mais tarde, domingão deitado no sofá. Se você está à procura de algo leve e relaxante para completar o combo, a Revista Bula te dá uma lista com sete filmes disponíveis no catálogo da Netflix que vão cair como uma luva nos seus planos. Entre eles, “Mesa Para Quatro”, de 2022, de Alessio Maria Federici; “Mais que Amigos: Vizinhos”, de 2021, de Dany Boon; e “Gente Que Vai e Volta”, de 2019, de Patricia Font.

Mesa Para Quatro (2022), Alessio Maria Federici Luca e Sara preparam um almoço para seus amigos. Quando os convidados de Luca, Dario e Matteo, chegam cedo demais, o casal decide adiantar algumas informações sobre as colegas de Sara. Giulia seria uma matemática confiante e atraente, enquanto Chiara seria uma garota amigável e espontânea. Os amigos de Luca acreditam que o casal está tentando alcovitá-los, mas Luca e Sara negam. Então, eles começam a desdobrar uma conversa sobre quatro prováveis resultados do encontro.

Mais que Amigos: Vizinhos (2021), Dany Boon No início de 2020, as ruas de Paris estão silenciosas e vazias por conta da pandemia de coronavírus. Em um apartamento no centro da cidade, residentes passam o tempo na varanda, batem palmas e panelas e tentam demonstrar unidade cívica e gratidão aos profissionais de saúde. O filme mostra a relação entre sete famílias que terão de conviver três meses durante o confinamento. Entre eles, pessoas sensatas, outras frenéticas e preconceituosas. Todos acabam revelando o pior de si próprios, mas esses vizinhos também aprenderão a enxergar as melhores qualidades das pessoas que mais amam, conforme a pandemia avança.

Escola de Solteiras (2019), Luis Javier Henaine Após 10 anos de namoro com Gabriel, Ana leva um fora e se pega imaginando que é a última solteira entre seus amigos. Meses depois de muito choro e bebedeira, ela recebe a notícia de que uma prima irá se casar. Ana resolve ameaçar a noiva para descobrir qual o segredo para ter conseguido um casamento tão rápido e descobre que ela fez um worksop. Decidida a conferir do que se trata, ela é apresentada a Lucila, uma coach que ensina mulheres a manter conversas fiadas durante o encontro e a mentir para conquistar os homens.

Gente que Vai e Volta (2019), Patricia Font Bea é uma arquiteta feliz com seu trabalho, tem uma bela casa e um namorado aparentemente perfeito, Victor. Após ser traída pelo seu companheiro, ela retorna para sua cidade natal, à beira-mar. Hospedada durante uma temporada na casa da mãe, Ángela, ela volta a conviver com os irmãos. Enquanto se reconecta com sua excêntrica família, Bea tenta descobrir quais rumos deve tomar na vida.

Mãe e Muito Mais (2019), Cindy Chupack Três amigas na casa dos cinquenta e poucos anos se reúnem. Elas se conheceram anos antes, quando seus filhos ainda estavam na escola. Agora que seus filhos se mudaram e cresceram, essas mulheres se sentem deixadas em seus ninhos vazios, com falta de propósito e insatisfação na vida. Esquecidas pelas próprias crias no Dia das Mães, elas traçam um plano para realizar uma viagem até Nova York, onde os filhos moram, e fazer uma visita surpresa. A missão das mães é passarem dias com eles no intuito de se reconectarem.

Como Superar um Fora (2018), Bruno Ascenzo e Joanna Lombardi Após seis anos de relacionamento, María Fé leva um fora de seu namorado e vê sua vida descarrilhar. Tomada por ansiedade, depressão e autodesprezo, ela inicia um blog para desabafar e se conectar com outras pessoas que se sintam identificadas com sua situação. Além disso, com ajuda das amigas Natalia e Jely, María Fé aprenderá como ser solteira novamente.