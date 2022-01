7 tesouros, dignos do Oscar, escondidos no Amazon Prime Video

A plataforma do Amazon Prime Video tem uma coleção maravilhosa de superproduções imperdíveis. A Revista Bula não te deixa dormir no ponto e traz aqui uma lista com obras que vão levar o melhor do cinema para dentro da sua casa. Não precisa perder tempo com filmes de qualidade duvidosa, aqui é certeza que seu gosto por boas produções vai ser saciado. Então embarque nessa seleção com a gente que vai ser sucesso. Destaques para “O Farol”, de 2019, de Robert Eggers; “Fruitvale Station: A Última Parada”, de 2013, de Ryan Coogler; e “Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto”, de 2007, de Sidney Lumet. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

O Farol (2019), Robert Eggers Ephraim Winslow é contratado como assistente de um faroleiro, chamado Thomas Wake. O trabalho é árduo, o tempo é ruim e Wake se mostra um chefe desprezível e autoritário, que não permite a entrada de Winslow no farol superior. Quando uma gaivota aparece e começa a atormentar o recém-chegado, trazendo maus presságios, coisas sombrias e misteriosas começam a acontecer.

Fruitvale Station: A Última Parada (2013), Ryan Coogler Às vésperas do Ano Novo, em 2008, Oscar Grant III vive um dia atípico. Após se atrasar, ele perde o emprego em uma mercearia e tenta recuperá-lo para que não tenha que traficar para pagar o aluguel. Ele vê um cachorro ser atropelado e, apesar de seus esforços para salvá-lo, o animal não sobrevive. Além disso, sua namorada acaba de descobrir que ele a está traindo. Esses eventos difíceis em apenas um dia da rotina de Oscar prometem não ser os únicos.

Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto (2007), Sidney Lumet Andy planeja roubar a joalheria de seus pais, Charles e Nanette. O estoque, avaliado em 600 mil dólares, é completamente assegurado. Andy e seu cúmplice, o irmão mais novo, Hank, chamam Bobby para participar do crime. Ao invés de usar uma arma falsa, Bobby leva uma verdadeira. Acontece que Nanette também possui uma arma de fogo escondida na loja. As consequências do crime serão desastrosas.

Bonecas Russas (2005), Cédric Klapisch Xavier é um sedutor mulherengo que colocou suas ambições literárias de lado, enquanto elabora uma novela brega sobre um amor em Veneza para executivos de televisão que o encorajam a abraçar o clichê. Ao mesmo tempo, ele inicia um romance com uma ex-colega de apartamento, Wendy, e começa a escrever a biografia de Célia, uma modelo britânica mimada que só sabe reclamar de sua fama e tentar seduzi-lo. Quando Xavier e Wendy viajam para a Rússia para um casamento em que são convidados, ela logo descobre que ele a traiu com a modelo. Xavier terá de lutar pelo perdão de Wendy, enquanto tenta se encontrar como escritor.

Trainspotting: Sem Limites (1996), Danny Boyle Em Edimburgo, na Escócia, um grupo de amigos formado por Renton, Spud, Sick Boy, Tommy e Bedgbie vive a montanha-russa do vício em heroína. Como se não bastasse, Renton e seus amigos tentam ganhar uma quantia considerável de dinheiro por meio do arriscado tráfico de drogas, mostrando que, mesmo quando a heroína não os domina pelo vício, ela funciona como um poço que os suga sempre para baixo.

Bagdad Café (1987), Percy Adlon Jasmin é uma turista alemã, que atravessa o deserto do Mojave de carro com o marido, quando os dois começam a discutir. Ela desce do carro e se dirige ao local mais próximo, uma espécie de hotel e restaurante em um posto de gasolina em ruínas. Brenda, a proprietária do lugar, contrata Jasmin, que logo transforma o estabelecimento em um popular ponto de encontro à beira da estrada.