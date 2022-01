7 filmes favoritos de Tarantino que você pode assistir na Netflix

Apesar de todos os seus filmes serem referências de outras obras cinematográficas, não tem cineasta com uma marca registrada mais legítima que Quentin Tarantino. Certamente um realizador autoral, suas produções são marcadas por cenas sanguinolentas, violência banalizada, diálogos sarcásticos, perspicazes e cheios de easter eggs, alusões a eventos históricos ou cenas de outros filmes e roteiros não lineares. Mas tudo isso não sai do nada e o diretor, sem sombra de dúvidas, estuda muito para manter suas ideias sempre inovadoras e atraentes para seu público. Se você quer saber um pouco mais do que inspira a mente maluca e genial de Tarantino, confira um pouco dessas produções que estão entre as suas favoritas. Destaques para “Joias Brutas”, de 2019, de Benny e Josh Safdie; “O Irlandês”, de 2019, de Martin Scorsese; e “Predadores Assassinos”, de 2019, de Alexandre Aja. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Joias Brutas (2019), Benny Safdie e Josh Safdie Um joalheiro de Nova York, popular em sua região, é viciado em apostas. Ambicioso e disposto a enriquecer a qualquer custo, troca temporariamente uma pedra preciosa por um anel da NBA com um jogador profissional de basquete. No entanto, ele trapaceia e vende o anel. Mesmo sem a pedra, ele tenta leiloar a joia para quitar dívidas com mafiosos.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Na Pensilvânia, no ano de 1956, Frank Sheeran é um veterano de guerra de origem irlandesa que trabalha como motorista de caminhão e acidentalmente conhece o mafioso Russell Bufalino. Após realizar alguns serviços ilegais para Bufalino, Frank se torna seu homem de confiança. Então, Bufalino envia Frank para Chicago com a tarefa trabalhar como guarda-costas de Jimmy Hoffa, um poderoso líder sindical relacionado ao crime organizado. Frank mantém uma amizade íntima por quase 20 anos com Hoffa, que desaparece em 1975.

Predadores Assassinos (2019), Alexandre Aja Haley Keller é uma nadadora universitária, que descobre que um furacão de categoria cinco está se aproximando da Flórida. Seu pai vive em um local que será atingido pela tempestade e não atende ao telefone. Preocupada com sua segurança, Haley vai até a casa dele e o encontra inconsciente no porão da casa, que está inundado. O local foi invadido por crocodilos, que ameaçam atacá-los. Haley terá de usar suas habilidades de natação para sobreviver aos répteis e salvar seu pai.

The Dirt — Confissões do Mötley Crüe (2019), Jeff Tremaine O filme narra a história da banda Mötley Crüe durante os anos de 1980 e início dos anos 1990. Conta desde o primeiro encontro entre Nikki Sixx e Tommy Lee em uma lanchonete em Los Angeles, passando pelo show de estreia quase desastroso da banda, até o momento em que eles atingem o sucesso internacional. Os quatro membros se revezam narrando suas lembranças de cada evento, sem deixar passar em branco seus excessos de álcool, drogas, sexo e tudo mais que uma vida de rock star reserva.

Dunkirk (2017), Christopher Nolan O filme se passa na Segunda Guerra Mundial e narra três histórias. Uma delas é a de Tommy, um jovem soldado que sobrevive a uma emboscada alemã, mas fica ilhado em Dunkirk com outros milhares de soldados. Suas inúmeras tentativas de fuga são frustradas por ataques de bombardeiros da Luftwaffe. Em outra, o marinheiro Dawson se une a centenas de civis que possuem barcos em uma tentativa desesperada de resgatar os soldados presos na praia. Na terceira, Farrier é um piloto de caça com a missão de destroçar bombardeiros alemães que atacam Dunkirk. No entanto, um imprevisto acontece e seu combustível acaba no ar.

Corrente do Mal (2014), David Robert Mitchell Após uma noite de sexo, a jovem Jay, de 19 anos, passa a ter visões e se sentir perseguida por uma entidade maligna. A única maneira de se livrar do espírito é fazendo sexo com outra pessoa e passando a maldição adiante. Mas nem tudo é tão simples quanto parece e Jay e seus amigos precisam escapar a qualquer custo para evitar que horrores aconteçam.