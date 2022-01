10 quebra-cabeças na Netflix que apenas pessoas inteligentes conseguirão resolver

Uma maneira de manter a cabeça sempre jovem é fazer com que ela seja muito ativa. Cientistas dizem que é bom jogar xadrez, ler livros, praticar exercícios físicos e mentais e cuidar da alimentação, especialmente comidas que aceleram resposta do cérebro, estimulam sua oxigenação e melhoram a capacidade de memória, como salmão, chocolate, tomate, dentre outros. A Revista Bula também traz dicas para exercitar seus neurônios e prolongar o bom funcionamento deles. Aqui vai uma lista de filmes que vão te fazer solucionar questionamentos e pensar em saídas de sobrevivência. Entre eles “Eu Sou Todas as Meninas”, de 2021, de Donovan Marsh; “Rua do Medo: 1978 – Parte 2”, de 2021, de Leigh Janiak; e “A Ligação”, de 2020, de Lee Chung-hyeon. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Eu Sou Todas as Meninas (2021), Donovan Marsh Neste filme sul-africano, a detetive Jodie Snyman tem um objetivo: combater o tráfico internacional de exploração sexual infantil. Para adentrar este sistema comandado por homens poderosos, ela se une a um suposto serial killer. Embora as mortes provocadas por este assassino pareçam, à princípio, aleatórias, nos bastidores dos tribunais é revelado que os mortos são, na verdade, predadores sexuais.

Rua do Medo: 1978 — Parte 2 (2021), Leigh Janiak Em Shadyside, no verão de 1978, as aulas terminaram e os campistas se preparam para o Camp Nightwing, um acampamento que também recebe moradores da próspera cidade de Sunnyvale. Quando outro cidadão de Shadyside é possuído por um ser maligno com desejo de matar, as atividades das férias se transformam em uma tenebrosa luta pela sobrevivência. Moradores das duas cidades deverão se unir para solucionar o aterrorizante mistério antes que mais mortes macabras aconteçam.

A Ligação (2020), Lee Chung-hyeon Seo Yeon muda de casa para ficar próxima de sua mãe doente. Um dia recebe uma ligação de Young Sook, que afirma que sua mãe deseja matá-la. No desenrolar, é revelado que, enquanto Seo Yeon está em 2019, Young Sook está em 1999. Em suas conversas, também se descobre que ambas vivem na mesma casa, apesar de ser em tempos diferentes. A ligação irá interferir em acontecimentos da vida de Seo Yeon.

Estou Pensando em Acabar com Tudo (2020), Charlie Kaufman Lucy tem intenções de terminar o namoro com Jake, mas falta iniciativa. Ela parte em uma viagem para a casa dos pais do rapaz e, conforme, é apresentada para sua família e descobre fatos da infância do namorado, memórias de sua vida e conhece mais profundamente as peculiaridades destas pessoas, Lucy se sente cada vez mais presa a Jake.

Lost Girls — Os Crimes de Long Island (2020), Liz Garbus Quando Shannan Gilbert, de 24 anos, não comparece ao jantar marcado com sua mãe, Mari, ela sabe que algo terrível pode ter ocorrido com a filha. A família decide relatar o desaparecimento na delegacia e não é levada à sério. Então, Mari decide conduzir uma investigação independente para descobrir o que houve com Shannan. Enquanto isso, corpos de mulheres são descobertos revelando casos de assassinatos de mulheres negligenciados pela polícia.

O que Ficou para Trás (2020), Remi Weekes Um casal atravessa o Sudão até a Inglaterra. Durante a travessia, um naufrágio tirou a vida de sua filha, Nyagak. Dela, resta apenas a lembrança em forma de uma boneca que carregava. Divididos entre o trauma e o alívio de finalmente alcançar seu destino, o casal mora em uma residência cedida pelo governo. Enquanto isso, a legalização dos dois no país é avaliada.

I Am Mother (2019), Grant Sputore Anos após um misterioso evento que extinguiu a população mundial, um robô conhecido como Mãe cria a primeira de uma nova geração de humanos. Filha foi treinada em engenharia avançada e tem habilidades médicas, bem como conhecimentos da filosofia moral. Ela acredita que o mundo foi devastado por doenças graças ao comportamento autodestrutivo dos humanos. Quando uma mulher ferida aparece na eclusa de ar do bunker, implorando por ajuda e dando informações diferentes de Mãe, Filha começa a questionar quem está falando a verdade.

Partida Fria (2019), Lukasz Kosmicki Josh Mansky é um antigo mestre de xadrez e professor universitário, que se tornou um jogador degenerado e alcoólatra. Ele é recrutado por oficiais da inteligência dos Estados Unidos, que precisam de seus conhecimentos estratégicos para salvar o país de uma ameaça nuclear, em plena Guerra Fria. Ele terá de ajudar o governo a evitar navios russos a caminho de Cuba com uma carga não identificada e que tem chances de ser armamento ofensivo com capacidade de destruir os EUA.

The Perfection (2018), Richard Shepard Charlotte foi uma aluna promissora de uma escola de música de elite, mas teve que abandonar os estudos para cuidar de sua mãe moribunda. Depois de um tempo, Charlotte voa para Xangai para se reencontrar seu antigo mentor, Anton Bachoff, e sua glamourosa esposa Paloma. O casal administra a escola que Charlotte frequentou e está na China para um concurso de novos alunos. Lá, ela conhece Lizzie, que teve a vida que Charlotte queria: fama, riqueza e uma carreira. Na manhã seguinte, Lizzie convida Charlotte para ir com ela em um passeio turístico, onde eventos estranhos irão ocorrer.