5 melhores filmes novos de Hollywood para assistir na Netflix

Hollywood é construída com muitos braços, inclusive, de inúmeros imigrantes. Isso já foi pontuado pela atriz Meryl Streep em belíssimo discurso anti-ódio no Globo de Ouro, em 2017. E isso também quer dizer que quando dizemos cinema hollywoodiano, estamos falando de uma indústria que, apesar de funcionar dentro dos Estados Unidos, possui uma abrangência de recursos humanos, financeiros e criativos, além de um público, global. Embora os grandes estúdios tenham escritórios em Los Angeles, Hollywood movimenta o mercado do entretenimento global e vice-versa. Nessa lista, iremos engrandecer filmes disponíveis no catálogo da Netflix, que são frutos dessa indústria que está direta e cotidianamente relacionada à nossa diversão e cultura. Entre os títulos, “Ataque dos Cães”, de 2021, de Jane Campion; “Identidade”, de 2021, de Rebecca Hall; e “Não Olhe Para Cima”, de 2021, de Adam McKay. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Ataque dos Cães (2021), Jane Campion A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.

Identidade (2021), Rebecca Hall Em 1920, no Harlem, Irene Redfield é uma mulher negra que se finge de branca com uso de maquiagem há anos e consegue enganar, até mesmo, seu marido racista, que não possui a menor pista da identidade dupla da esposa. Anos depois, ela reencontra uma antiga amiga, Clare, que também é uma negra se passando por branca. Ambas encontram conforto e aceitação nessa identidade, mas conforme Clare se torna convidada constante na casa de Irene, um triângulo amoroso entre elas e o marido irá surgir em um terreno de mentiras.

Não Olhe para Cima (2021), Adam McKay Kate Dibiasky, uma estudante de astronomia, e seu professor, dr. Randall Mindy, descobrem um cometa orbitando no sistema solar em rota de colisão com a Terra. A apenas seis meses do impacto, eles precisam chamar atenção da grande mídia para alertar a humanidade, que não parece se importar tanto, pois está ocupada demais com as redes sociais.

Tick, Tick… Boom! (2021), Lin-Manuel Miranda Perto de seu 30° aniversário, Jonathan Larson tem que servir mesas para se manter, enquanto escreve um musical quase autobiográfico. Preocupado com a possibilidade de ter optado equivocadamente pela carreira artística, ele se sente pressionado pela namorada, que quer afugentar suas pretensões profissionais, e pela melhor amiga, que abandonou o sonho de ser atriz para ter segurança financeira e por medo da Aids, que lança uma sombra sobre os profissionais da arte.