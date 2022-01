10 filmes premiados e quase perfeitos para assistir na Netflix e deixar 2022 mais leve

É lógico que você não quer perder horas do seu dia procurando alguma coisa para ver na televisão. Antigamente era comum ficar trocando de canal até aparecer algo que realmente valesse a pena. Agora, não precisa mais disso! A Revista Bula é seu guru pessoal, seu guia do que ver na Netflix. Nesta lista, selecionamos filmes maravilhosos, aclamados e premiados que vão te garantir uma boa sessão de cinema em casa. Então, acompanhe essa seleção e tenha na palma da sua mão a escolha perfeita para seu entretenimento e cultura. Entre as produções, “Você Nem Imagina”, de 2021, de Alice Wu; “A Incrível História da Ilha das Rosas”, de 2020, de Sydney Sibilia; e “Um Banho de Vida”, de 2019, de Giles Lellouche. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Você Nem Imagina (2021), Alice Wu Ellie Chu é estudiosa e tímida, mas elabora um negócio próspero escrevendo trabalhos para outros alunos por dinheiro. O bico permite que ela ajude a sustentar o pequeno apartamento que divide com seu pai viúvo. Um dia, Paul Munsky, do time de futebol da escola, pede a Ellie para ajudá-lo a escrever uma carta de amor para Aster Flores. Ellie também se sente atraída por Aster e sabe exatamente o que dizer para ela. Por outro lado, o rapaz que gosta de Aster por sua beleza, passa a enxergar em Ellie algo muito mais substantivo.

A Incrível História da Ilha das Rosas (2020), Sydney Sibilia Com ajuda de um amigo, um homem idealista constrói uma ilha fora do território marítimo italiano. Após declarar que o local é uma nação independente, chama atenção de turistas, inclusive pessoas que chegam para pedir cidadania. Conforme o local se torna cada vez mais popular e ele solicita reconhecimento da ONU, outros países se sentem desconfortáveis, especialmente a Itália, que passa a considerá-lo inimigo.

Um Banho de Vida (2019), Gilles Lellouche Bertrand, um pai de família desempregado, sofre de depressão. Depois de um tratamento ineficaz, ele começa a frequentar a piscina de seu bairro e se junta à equipe masculina de nado sincronizado. Durante os treinos, os atletas amadores compartilham suas frustrações e alegrias, tornando-se grandes amigos. Sob o comando da ex-atleta olímpica Delphine, eles decidem participar de um campeonato mundial.

O Casamento de Ali (2017), Jeffrey Walker Em Melbourne, Ali é filho do líder de uma mesquita que é reverenciado por seus seguidores. Todos os membros da comunidade o admiram e, por isso, também existe uma certa pressão sobre Ali, cuja família espera que se torne médico. Quando Ali é reprovado no vestibular para medicina, ele não consegue dar a notícia devastadora para sua família. Então, se vê forçado a mentir que foi aprovado e que entrará para a faculdade. As coisas fogem de controle quando os pais de Ali arranjam a “noiva adequada” para seu filho. Ele, no entanto, está apaixonado por outra garota, que ironicamente se tornará médica.

Barakah com Barakah (2016), Mahmoud Sabbagh Neste filme, um funcionário de aeroporto, que também trabalha como ator de teatro, se apaixona por uma jovem influencer na internet e que também atende na loja de sua mãe. Ele, de origem humilde, enquanto ela, foi adotada por um casal de classe alta. Eles terão de lutar contra as convenções sociais de seu país, a Arábia Saudita, para poderem ficar juntos.

PK (2014), Rajkumar Hirani Um alienígena fica preso na terra sem nenhum pertence, exceto um medalhão que serve para chamar sua nave espacial para resgatá-lo. Quando tem o amuleto roubado, o alienígena se informa de que os bandidos devem tentar vendê-lo em Delhi. Ao pedir informação sobre o item roubado na cidade, alguém diz a ele que “somente Deus poderia ajudá-lo”. Então ele inicia suas buscas por Deus e se envolve em uma série de confusões.

O Lado Bom da Vida (2012), David O. Russell Pat Solitano é um ex-professor do ensino médio que tem um surto de violência ao flagrar sua esposa com outro homem no chuveiro. Depois de ser liberado de uma ala psiquiátrica de Baltimore, onde passou oito meses, ele retorna para a casa de seus pais, banido de sua vida anterior. Na vizinhança, ele desenvolve uma amizade improvável com Tiffany, uma viúva que luta contra a depressão e que está obcecada em vencer o concurso de dança local. Os dois se tornam parceiros na competição, enquanto se ajudam mutuamente a superar seus traumas e reconstruir suas vidas.

Love in a Puff (2010), Ho-Cheung Pang Em Hong Kong é proibido fumar em ambientes fechados. Nas empresas, profissionais saem para o chamado “hotpot”, sessões de cigarro ao lado de alguma lata de lixo na rua. Enquanto fumam, as pessoas se conhecem, fofocam, trocam farpas e compartilham histórias pessoais. Um dia, Jimmy e Cherie se conhecem em um desses intervalos para fumar. A química entre eles acontece quase que instantaneamente. Ao longo de uma semana de fofocas no “hotpot”, Jimmy e Cherie se apaixonam.

Amigas com Dinheiro (2006), Nicole Holofcener Amigas de longa data alcançaram uma vida confortável e agora suas rotinas giram em torno de roupas de grife, eventos de caridade e seus relacionamentos amorosos. Exceto Olivia que, após uma crise pessoal, largou o emprego de professora e agora ganha a vida limpando casas. Enquanto suas amigas atravessam diversos estágios de seus casamentos, Olivia ainda procura por alguém significativo diante das poucas opções disponíveis.