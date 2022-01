Os 10 filmes da Netflix com chances na disputa do Oscar 2022

Dia 27 de março, os maiores ícones da indústria do cinema pisarão no tapete vermelho, em Los Angeles, para a grande cerimônia do Oscar de 2022. Fãs ávidos da sétima arte já estão ansiosos pelas apostas aos indicados e futuros vencedores. A Revista Bula, assim como você, não desgruda os olhos das opiniões dos profissionais e críticos especializados em filmes. Por isso, vamos dar mais uma prévia do que poderemos ter na noite mais aguardada dos fãs de entretenimento e que está disponível no catálogo da Netflix. Destaques para “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas”, de Michael Rianda e Jeff Rowe; “A Filha Perdida”, de Maggie Gyllenhaal; e “A Jornada de Vivo”, de Kirk DeMicco e Brandon Jeffords. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não possuem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, Michael Rianda e Jeff Rowe A tecnologia criou um abismo entre Katie e seu pai, Rick. Enquanto ela produz vídeos virais para o YouTube, o pai não tem ideia de como usar um smartphone. Além disso, as personalidades de ambos são bem diferentes. Katie planeja estudar cinema e seguir seus sonhos, já o pai pertence a uma geração que não sabe como expressar seus sentimentos. Para se aproximar da filha, Rick decide que toda a família irá levar Katie até a faculdade para uma última viagem juntos. No meio do caminho, um estranho evento apocalíptico fará com que robôs decidam dominar o mundo.



Possível indicação: melhor animação.

A Filha Perdida, Maggie Gyllenhaal Leda é uma acadêmica de férias em uma pequena cidade costeira na Grécia. Em um dia na praia, ela observa uma família brigando nas proximidades. Leda se vê obcecada por Nina, uma jovem mãe que tem dificuldades para controlar sua filha. Quando a criança desaparece, Leda encontra a menina e a devolve à família. A partir de então, ela passa a ter flashbacks de suas filhas e a ser assombrada por lembranças dolorosas de seu próprio passado.



Possíveis indicações: melhor montagem; melhor filme; melhor direção; melhor atriz; melhor atriz coadjuvante; e melhor roteiro adaptado.

A Jornada de Vivo, Kirk DeMicco e Brandon Jeffords Com uma história comovente e cenários extraordinários, o filme segue Vivo, um jupará que faz números musicais pelas ruas de Havana, em Cuba, com seu dono, Andrés. A dupla é unida por um amor incondicional pela música. Um dia, Andrés recebe a carta de um antigo amor, e agora cantora famosa, Martha, o convidando a um de seus shows para que se reconectem. No entanto, uma tragédia acontece antes que o reencontro ocorra. Vivo e a sobrinha de Andrés, Gabi, saem em uma jornada emocionante para entregar uma mensagem de amor escrita há muitos anos pelo músico para Martha em forma de canção.



Possível indicação: melhor animação.

A Mão de Deus, Paolo Sorrentino Fabietto Schisa tem 17 anos e vive em Nápoles, durante os anos 1980. Introspectivo, ele encara os acontecimentos ao seu redor sem muita emoção, até que alguns eventos mudam tudo. Um deles é a ida de Diego Maradona, seu maior ídolo, à sua cidade. Outro, é um acidente trágico envolvendo sua família, que o obriga a amadurecer. O despertar de uma paixão pelo cinema também o ajuda a encontrar um novo sentido para a vida.



Possíveis indicações: melhor filme; melhor direção; melhor filme internacional; e melhor roteiro original.

Ataque dos Cães, Jane Campion A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.



Possíveis indicações: melhor filme; melhor direção; melhor ator; melhor ator coadjuvante; melhor atriz coadjuvante; melhor roteiro adaptado; melhor fotografia; melhor figurino; melhor montagem; melhor trilha sonora original; melhor direção de arte; e melhor mixagem de som.

Não Olhe para Cima, Adam McKay Kate Dibiasky, uma estudante de astronomia, e seu professor, dr. Randall Mindy, descobrem um cometa orbitando no sistema solar em rota de colisão com a Terra. A apenas seis meses do impacto, eles precisam chamar atenção da grande mídia para alertar a humanidade, que não parece se importar tanto, pois está ocupada demais com as redes sociais.



Possíveis indicações: melhor filme; melhor direção; melhor ator; melhor atriz; melhor ator coadjuvante; melhor atriz coadjuvante; melhor roteiro original; melhor fotografia; melhor montagem; melhor trilha sonora original; melhor canção original; e melhor direção de arte.

No Caminho da Cura, Robert Greene No documentário, seis homens que sofreram abuso sexual na infância, dentro da Igreja Católica, enfrentam suas memórias traumáticas por meio desta produção experimental. Durante três anos, um terapeuta profissional, o diretor e sua equipe acompanham o processo de cura das vítimas. Enquanto vivenciam o processo de produção do documentário, revisitando lugares e revendo peças de roupas, eles enfrentam seu passado e tentam acertar as contas com ele.



Possível indicação: melhor documentário.

Tick, Tick… Boom!, Lin-Manuel Miranda Perto de seu 30° aniversário, Jonathan Larson tem que servir mesas para se manter, enquanto escreve um musical quase autobiográfico. Preocupado com a possibilidade de ter optado equivocadamente pela carreira artística, ele se sente pressionado pela namorada, que quer afugentar suas pretensões profissionais, e pela melhor amiga, que abandonou o sonho de ser atriz para ter segurança financeira e por medo da Aids, que lança uma sombra sobre os profissionais da arte.



Possíveis indicações: melhor filme; melhor direção; melhor ator; melhor ator coadjuvante; melhor roteiro adaptado; melhor fotografia; melhor montagem; melhor direção de arte; e melhor mixagem de som.

Viagem ao Topo da Terra, Patrick Imbert Fukamachi é um repórter fotográfico que, após décadas obcecado em encontrar um alpinista chamado Habu, o encontra no Nepal. Já idoso e recluso, o escalador afirma ter encontrado uma câmera que pertenceu a George Mallory, um alpinista que tentou escalar o Everest em 1953, mas desapareceu. Conforme os dois se conectam, Fukamachi descobre que o desprezo de Habu por seus adversários de esporte, além de uma vida marcada pela tragédia pessoal, o tornou retraído e isolado. Mas os dois têm mais em comum que o fotógrafo imaginava.



Possível indicação: melhor animação.