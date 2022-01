7 filmes para superar definitivamente 2021, esquecer os problemas e encarar 2022 olhando para cima

Não Olhe para Cima (2021), Adam McKay

Kate Dibiasky, uma estudante de astronomia, e seu professor, dr. Randall Mindy, descobrem um cometa orbitando no sistema solar em rota de colisão com a Terra. A apenas seis meses do impacto, eles precisam chamar atenção da grande mídia para alertar a humanidade, que não parece se importar tanto, pois está ocupada demais com as redes sociais.