5 filmaços novos na Netflix para fechar 2021 e abrir 2022 com uma chave de diamante

The Girl in the Yellow Jumper (2020), Loukman Ali

Em Uganda, os noticiários relatam sobre um assassino em série à solta, que sempre deixa uma bituca de cigarro ao lado dos corpos das vítimas. Ele também costuma deixar uma testemunha, mas retorna para matá-la. Patrick é um policial que está a caminho de buscar uma das testemunhas para dar depoimento. No meio da rodovia, encontra Jim, um estranho a quem dá carona. Enquanto conversam, Jim narra ter sido sequestrado por duas mulheres que o torturaram e o enterraram vivo. Ele conta que conseguiu escapar e que matou uma de suas sequestradoras, enquanto a outra conseguiu fugir. Patrick acha a história estranha, mas pede a Jim que o acompanhe até a delegacia para dar esclarecimentos sobre a situação. No entanto, no caminho, muitas reviravoltas podem acontecer.