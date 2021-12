12 filmes bobinhos na Netflix para esquecer os problemas e não surtar antes do final do ano

Falta menos de um mês para 2022 e, em um ano normal, tudo que o brasileiro estaria pensando é no carnaval. Mas, por aqui as coisas estão tão malucas que a galera não tira da cabeça o preço do gás, da energia, da gasolina, do arroz… A terceira dose será que vem? E o TCC? E o relatório do trabalho? Ainda bem que, mesmo assim, o povo continua otimista e criativo. Para não deixar a peteca cair, a Revista Bula ainda dá uma injeção de ânimo nos leitores, com indicações de filmes bobinhos e divertidos que vão tirar sua mente de assuntos sérios e preocupantes. É hora de colocar seus pensamentos em um lugar de descanso e prazer. Destaque para “A Fita Cassete”, de 2021, de Valerie Weiss; “Alerta Vermelho”, de 2021, de Rawson Marshall Thurber; e “Memórias de Verão”, de 2021, de Ozan Açiktan. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Fita Cassete (2021), Valerie Weiss Às vésperas dos anos 2000, Beverly encontra uma fita cassete cheia de músicas gravadas por seus falecidos pais durante a adolescência. Criada pela avó e tia, ela encontra na recordação uma oportunidade para aprender um pouco sobre quem eles eram. Porém, há um problema, a fita está com defeito. Beverly terá que recorrer a um dono de loja de discos que irá ajudá-la a conseguir descobrir as canções.

Alerta Vermelho (2021), Rawson Marshall Thurber Um alerta vermelho em busca de uma criminosa habilidosa é emitido pela Interpol e o agente do FBI John Hartley assume a dura missão. Ele terá de capturar a ladra de arte mais procurada do mundo, Sarah Black. Em sua jornada global para conseguir pegá-la, terá de se unir e se aventurar com um poderoso ladrão de artes, Nolan Booth.

Memórias de Verão (2021), Ozan Açiktan Nas férias de 1996, no sul da Turquia, Deniz visita a casa de veraneio de seus pais. Ele costuma se hospedar no local todos os anos, mas agora, aos 16, ele acredita ser maduro o suficiente para ter sua primeira experiência sexual com seu amor platônico, Asli. Deniz tenta se aproximar dela, mas percebe que Burak, um jovem esportivo e de boa aparência, também gosta de Asli. À medida que assistimos o florescer do amor em cada personagem, o espectador também experimenta o primeiro desgosto do despertar da adolescência.

Shaun, o Carneiro: Aventura de Natal (2021), Steve Cox Shaun e seus amigos animais da fazenda estão empolgados para as férias de inverno e os preparativos do Natal. Até que a fazenda é invadida e o pequeno Timmy, uma ovelhinha mais nova, é raptado. Todos ficam alarmados e empreendem uma aventura para trazê-lo de volta para casa.

Um Crush para o Natal (2021), Michael Mayer Após o término de um namoro recente, Peter está desesperado para evitar o julgamento de sua família sobre sua condição de solteiro. Ele, então, convence Nick, seu melhor amigo e colega de apartamento, a passar o Natal na casa de seus pais e fingir que são um casal. Conforme o relacionamento de mentirinha se desenrola, eles acabam cada vez mais envolvidos um pelo outro.

Um Match Surpresa (2021), Hernan Jimenez Natalie Bauer é uma jornalista em Los Angeles que escreve uma coluna de sucesso em que conta sobre seus encontros fracassados com caras de um aplicativo de namoro. Até que um dia ela engata um romance virtual com um homem aparentemente perfeito de outro estado. Ela impulsivamente viaja até a cidade do crush, durante as festividades de Natal, para surpreendê-lo. Ao chegar no lugar, descobre que a pessoa por trás do perfil não é o mesmo da foto.

Um Menino Chamado Natal (2021), Gil Kenan Nikolas é um menino que vive na floresta da Finlândia com seu pai, Joel. Durante um inverno brutal, o rei oferece recompensa para qualquer um que consiga restaurar a esperança do reino, inspirando Nikolas e seu rato de estimação, Miika, a empreenderem uma jornada em busca da Vila dos Duendes, um mundo mágico e lendário. Eles se tornam amigos das renas, enfrentam trolls e outros perigos, mas será que conseguirão levar a alegria de volta para sua vila?

Amor com Data Marcada (2020), John Whitesell Sloane e Jackson se conhecem em uma festa de Natal e descobrem que compartilham de um infortúnio em comum: eles são os solteirões de suas famílias e sempre são relegados às piores mesas por não terem acompanhantes. Então, fazem um acordo de serem o par um do outro nos eventos sociais durante o ano seguinte, mas tudo sem nenhum romance envolvido. Após um ano de encontros recorrentes em eventos, Sloane e Jackson passam a enxergar um no outro mais que parceiros de festas.

Seus Olhos Dizem (2020), Takahiro Miki Rui era um lutador de kickboxing que trabalhava para a máfia como cobrador de dívidas, mas resolveu dar outro rumo para sua vida e agora se tornou um lobo solitário. Tudo muda quando ele conhece Akari, uma jovem alegre e contagiante, que perdeu a visão há alguns anos em um acidente. A presença de Akari ilumina a vida de Rui. Eles se tornam cada vez mais apaixonados, mas ignoram seus passados sombrios que estão surpreendentemente interligados.

Eighth Grade (2018), Bo Burnham Kayla é uma adolescente de 13 anos em seus últimos dias de ensino fundamental e prestes a ingressar no ensino médio. Aspirante a youtuber de sucesso na internet, ela publica vídeos de autoajuda para seus poucos seguidores. Kayla mora com seu pai viúvo, que luta para se conectar com a filha, apesar da resistência da menina. Sem amigos, ela alimenta um amor platônico por Aiden e luta para se encaixar e ser notada em sua escola.