10 filmes novos extraordinários que estreiam em dezembro de 2021

A cada mês um novo carregamento de filmes, séries, documentários, animações, minisséries e programas chega para oferecer aos espectadores uma programação digna do maior serviço de streaming do mundo. A Netflix não decepciona e já tem títulos super aguardados para lançar na plataforma, incluindo produções originais com nomes de peso, como Sandra Bullock, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Jonah Hill. Pode ficar ansioso por essas estreias, porque elas valem muito a espera! A Revista Bula te adianta um pouco do que vem de melhor por aí. Destaque para “A Filha Perdida”, de 2021, de Maggie Gyllenhaal; “A Mão de Deus”, de 2021, de Paolo Sorrentino; e “Ataque dos Cães”, de 2021, de Jane Campion. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Filha Perdida (2021), Maggie Gyllenhaal Leda é uma acadêmica de férias em uma pequena cidade costeira na Grécia. Em um dia na praia, ela observa uma família brigando nas proximidades. Leda se vê obcecada por Nina, uma jovem mãe que tem dificuldades para controlar sua filha. Quando a criança desaparece, Leda encontra a menina e a devolve à família. A partir de então, ela passa a ter flashbacks de suas filhas e a ser assombrada por lembranças dolorosas de seu próprio passado.

A Mão de Deus (2021), Paolo Sorrentino Fabietto Schisa tem 17 anos e vive em Nápoles, durante os anos 1980. Introspectivo, ele encara os acontecimentos ao seu redor sem muita emoção, até que alguns eventos mudam tudo. Um deles é a ida de Diego Maradona, seu maior ídolo, à sua cidade. Outro, é um acidente trágico envolvendo sua família, que o obriga a amadurecer. O despertar de uma paixão pelo cinema também o ajuda a encontrar um novo sentido para a vida.

Ataque dos Cães (2021), Jane Campion Em 1925, nas montanhas de Montana, os irmãos Phil e George administram uma grande propriedade de gado e treinam cavalos. Apesar de bem-sucedidos, a relação entre os dois não é boa. O estopim da convivência ocorre quando George se casa com uma viúva e coloca ela e seu filho adolescente sob seu teto. Phil está disposto a transformar a vida dos novos moradores em um verdadeiro inferno, mas segredos serão revelados e mudarão a vida de todos.

Dois (2021), Mar Targarona Sara e David são dois estranhos que acordam nus em um quarto e costurados pelo abdômen. Embora seu primeiro impulso seja se separar, não é algo que é de seu controle. Então, eles decidem percorrer a sala e procurar por algum tipo de pista que explique a razão pela qual seu sequestrador os escolheu para um experimento tão macabro. Logo eles descobrem que estão sendo filmados. Sara e David não possuem outra escolha, senão colaborar para cumprir tarefas básicas, como se movimentar, beber água ou urinar, enquanto procuram desesperadamente por uma maneira de se libertarem.

Imperdoável (2021), Nora Fingscheidt Ruth Slater matou dois policiais e cumpriu longos anos de cadeia antes de ganhar sua liberdade. De fora da prisão, Ruth se depara com uma sociedade que não está disposta a perdoar seus erros do passado. Mesmo tendo cumprido sua pena, Ruth não tem redenção. Como consequência de suas ações, sua irmã mais nova agora vive uma vida problemática. Enquanto isso, o filho de um dos policiais mortos por Ruth planeja se vingar dela.

Não Olhe para Cima (2021), Adam McKay Kate Dibiasky, uma estudante de astronomia, e seu professor, dr. Randall Mindy, descobrem um cometa orbitando no sistema solar em rota de colisão com a Terra. A apenas seis meses do impacto, eles precisam chamar atenção da grande mídia para alertar a humanidade, que não parece se importar tanto, pois está ocupada demais com as redes sociais.

Viagem ao Topo do Mundo (2021), Patrick Imbert Fukamachi é um repórter fotográfico que, após décadas obcecado em encontrar um alpinista chamado Habu, o encontra no Nepal. Já idoso e recluso, o escalador afirma ter encontrado uma câmera que pertenceu a George Mallory, um alpinista que tentou escalar o Everest em 1953, mas desapareceu. Conforme os dois se conectam, Fukamachi descobre que o desprezo de Habu por seus adversários de esporte, além de uma vida marcada pela tragédia pessoal, o tornou retraído e isolado. Mas os dois têm mais em comum que o fotógrafo imaginava.

Maré Alta (2020), Verónica Chen Laura está em sua casa de veraneio para tomar conta das obras da nova churrasqueira. Três homens foram contratados para realizar o serviço, entre eles, Weisman, que está à frente do trabalho. Laura e Weisman passam a se aproximar e não demora para que passem a noite juntos. Eles tentam esconder o caso dos outros dois funcionários, mas é tarde. Toto e Hueso já entenderam a situação. Os dois começam a tomar liberdades quando Laura não está e logo começam a fazer comentários depreciativos e rudes sobre a contratante. Enquanto Laura se refugia atrás das paredes de vidro de sua mansão, Weisman desaparece. Laura ainda decide ignorar as ligações do marido, criando um clima de tensão e desconforto cada vez mais irremediável.