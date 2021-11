Conheça os principais erros e acertos no Curriculum Vitae

Da mesma forma que um currículo pronto, bem feito, pode ser determinante na hora de conseguir seu próximo emprego, um CV mal feito pode arruinar qualquer chance de você ser contratado. Ele é a primeira fase do processo de contratação e a mais importante — podendo ser, inclusive, eliminatória, já que é a partir da análise dele que os recrutadores decidem se vale ou não a pena chamar o candidato para uma entrevista.

Para ajudar nesse processo, trouxemos alguns exemplos de erros, para que você possa evitar cometê-los, e também de acertos que você deve seguir para ter sucesso na sua busca por um emprego. Vamos a eles:

Os erros no Currículo

Informação insuficiente ou excessiva

A dúvida sobre tamanho e quantidade de informação sempre bate na hora de redigir o currículo. Lembre-se de que o documento não é um livro sobre a história da sua vida. Informações em excesso distraem os recrutadores e causam desinteresse e cansaço, portanto foque apenas no que é realmente relevante para o empregador.

Por outro lado, também é importante que o documento tenha todas as informações necessárias, principalmente os dados de contato. Nunca se esqueça de colocar números de telefone e e-mail, pois é através desses dados que o recrutador vai conseguir encontrar você.

Erros de português

Fique sempre atento para não cometer erros na gramática ou na ortografia, pois eles afastam o interesse de qualquer recrutador. Se puder, use as ferramentas de ajuda do Word e sempre peça para mais de uma pessoa ler. Certifique-se de que não haja nenhum erro, gírias ou termos inapropriados. Escreva sempre de modo formal e profissional, afinal você está buscando um emprego e não escrevendo a um amigo. Tenha cuidado.

Mentiras

Mesmo que o recrutador não descubra em um primeiro momento, saiba que mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona, então passe longe das mentiras. É melhor admitir ter pouca experiência e formação do que fornecer informações falsas, pois estas fatalmente serão descobertas. Por isso, nunca minta. Esse é um dos piores erros que você pode cometer.

Os acertos no Currículo

Informações claras e objetivas

Quando escrever o seu currículo, tenha sempre em mente quem irá analisá-lo. Os recrutadores normalmente não têm muito tempo para a leitura, então é essencial que as informações sejam claras, sucintas e diretas, assim você garante a simpatia e a boa vontade do recrutador e suas chances de conseguir o emprego aumentam.

Diferenciais

Outro grande acerto no currículo é mostrar os seus diferenciais, seja um curso de chinês que você fez, uma experiência internacional que já viveu ou até mesmo premiações (pertinentes ao cargo que você busca, é claro) conquistadas em concursos ou festivais. Isso mostra à empresa que você é empenhado, busca novas experiências e é dedicado. Diferenciais assim são importantes, já que a maioria dos outros candidatos provavelmente não os terá, e por isso destacarão seu currículo e seu nome perante o recrutador.

Layout criativo

Fazer um currículo com o layout diferente do padrão e de forma interessante — mas sem exageros — é uma tarefa difícil, mas pode ser extremamente compensadora, caso você consiga. Um currículo de conteúdo forte, que também chame a atenção pelo layout, tende a ser bem visto. Seu cuidado com a forma e o conteúdo mostra que você respeita a empresa e deseja realmente ser contratado por ela. Dedique-se então a um layout criativo, mas se você quer ser levado a sério, não se esqueça: cuidado com o exagero.

Agora que você já conhece os principais erros e acertos na hora de elaborar um currículo, está na hora de construir o seu e se destacar frente aos outros candidatos. Boa sorte!