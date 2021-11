7 filmaços que acabaram estrear na Netflix e deixarão sua semana muito melhor

Uma História de Amor e Fúria (2013), Luiz Bolognesi e Jean Cullen de Moura

A animação narra o romance entre um homem imortal e sua amada, ao longo de quatro tempos diferentes. O primeiro, no Brasil de 1500, Abeguar é um guerreiro Tupinambá que ama Janaína. Mas ao ser atacado por um jaguar, se torna um pássaro que voa por 200 anos para reencontrar seu amor. Em 1825, ele reencarna em Manuel Balaio, no Maranhão. Novamente junto de Janaína, com quem tem duas filhas, ele lidera uma fuga de escravos, mas acaba sendo morto por tropas. O guerreiro volta a ser pássaro e voa por mais 140 anos para reencontrar Janaína em 1968, durante a Ditadura Militar. Ele agora é Cau, integrante da Falange Vermelha. Durante uma invasão policial ao morro, Cau é morto. Ele só se une à Janaína em 2096, após ver sua amada durante uma transmissão do telejornal. O guerreiro corre até o local para resgatá-la.