10 melhores filmes da Netflix em 2021, até agora

A Netflix traz conteúdos cada vez melhores para seus assinantes, cumprindo sua função de promover o melhor entretenimento da televisão nos tempos de pandemia. Missão dada é missão cumprida! E, aqui, a Revista Bula traz para os leitores as produções mais aclamadas de 2021, de acordo com a opinião dos críticos especializados. Pode preparar a pipoca e se jogar no sofá. Todas as obras têm nota acima de 7 no IMDb. Se você topou vir nessa jornada pelo melhor do catálogo do ano com a gente, aproveite cada segundo e se divirta. Destaque para as produções “7 Prisioneiros”, de Alexandre Moratto; “A Escavação”, de Simon Stone; e “Ama-me”, de Mehmet Ada Öztekin. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

7 Prisioneiros, Alexandre Moratto Um grupo de homens do interior se mudam para São Paulo e acabam prisioneiros em um ferro-velho, obrigados a trabalhar para saldar dívidas exorbitantes. Entre eles, Matheus que estava em busca de emprego e agora vive em situação análoga à escravidão, submetido à miséria e violência pelo patrão, Luca. O homem promete que quanto mais eles trabalharem, mais próximos estarão de sua liberdade. Para tentar escapar de sua situação, Matheus acaba entrando em uma incômoda parceria com o chefe.

A Escavação, Simon Stone Em 1939, Edith Pretty, uma proprietária de terras em Suffolk, na Inglaterra, contrata o arqueólogo autodidata Basil Brown para escavar sua propriedade. Quando um navio com rebites de ferro é descoberto por Brown no terreno, indicando que uma pessoa importante, provavelmente um rei, estava enterrado nele, o Museu Britânico assume a escavação. Há pressa no ar para finalizar o serviço enquanto o rádio dá notícias concisas sobre a chegada da guerra.

Ama-me, Mehmet Ada Öztekin Musa está preso há 14 anos e ganha liberdade por um dia, mas precisa ser supervisionado por um dos guardas, chamado Sedat. Durante sua saída, Musa descobre que a pessoa que se apresenta como sua filha, na realidade, é uma impostora. Sua filha de verdade foi assassinada. Diante da descoberta, ele decide que não irá voltar para trás das grades enquanto não desvendar toda a verdade.

Amor e Monstros, Michael Matthews Um asteroide atingiu a Terra e a deixou completamente destruída, o que permitiu com que insetos e animais mutados geneticamente se transformassem em monstros gigantes que tomaram conta do planeta e aniquilaram quase todos os humanos. Após sete anos vivendo confortavelmente em seu bunker, Joel consegue restabelecer contato com a ex-namorada dos tempos do colégio. Então, decide encarar os perigos do mundo pós-apocalíptico para reencontrar sua amada.

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, Michael Rianda e Jeff Rowe A tecnologia criou um abismo entre Katie e seu pai, Rick. Enquanto ela produz vídeos virais para o YouTube, o pai não tem ideia de como usar um smartphone. Além disso, as personalidades de ambos são bem diferentes. Katie planeja estudar cinema e seguir seus sonhos, já o pai pertence a uma geração que não sabe como expressar seus sentimentos. Para se aproximar da filha, Rick decide que toda a família irá levar Katie até a faculdade para uma última viagem juntos. No meio do caminho, um estranho evento apocalíptico fará com que robôs decidam dominar o mundo.

Educação Americana: Fraude e Privilégio, Chris Smith Um documentário com encenações, o filme recria ligações telefônicas de Rick Singer com pais e docentes que serviram para incriminá-lo em uma investigação federal sobre fraudes nas admissões de alunos nas mais prestigiadas universidades dos Estados Unidos. O esquema era chamado por ele como “porta lateral”. Por meio de doações de valores milionários, Rick conseguia falsificar históricos escolares e colocar um especialista para realizar o vestibular no lugar do aluno. O filme mostra como o processo não apenas trazia benefícios financeiros como mantinha a influência hegemônica dos ricos no país.

Kingdom: Ashin of the North, Seong-hun Kim O filme é uma sequência da série de época que segue o príncipe Lee Chang e um grupo de sobreviventes que tentam controlar a eclosão de uma peste misteriosa que transforma pessoas em mortos-vivos. O enredo gira em torno da enigmática personagem Ashin, que apareceu no final da segunda temporada da série. A nova história irá detalhar o passado dela no Norte e como a tragédia e a traição alimentam sua fome de vingança. Também conta como o destino de Ashin se entrelaça com o de Min Chi-rok.

O Tigre Branco, Ramin Bahrani Balram é um jovem ambicioso, que teve a má sorte de nascer em uma casta subalterna em Laxmangarh, na Índia. Para escapar da miséria, ele se muda para Nova Délhi e se candidata à vaga de motorista na mansão do mafioso Cegonha. No cargo, ele busca ganhar a confiança do chefe por meio de seu filho, Ashok, para ascender socialmente. No entanto, após um acidente com vítima fatal, Balram é pressionado para assumir a culpa no lugar da noiva de Ashok, Pinky, o que o lembra qual sua real posição na sociedade.

Samurai X: A Origem, Keishi Ohtomo Antes de Himura Kenshin conhecer Kaoru, ele era um terrível assassino conhecido como Hitokiri Battousai. O longa-metragem conta a história de quando Kenshin, ainda jovem, se torna o assassino número um da Era Meiji. Mostra sua luta contra o Shogunato durante os últimos dias da era Tokugawa, e como ele ganha a famosa marca “X” em sua bochecha esquerda. Nos primeiros dias de Himura Kenshin como Hitokiri Battousai, ele conhece Yukishiro Tomoe, uma bela jovem aparentemente serena, mas sempre com uma expressão triste. Battousai e Tomoe se apaixonam, mas ele não sabe que Tomoe carrega um grande fardo em seu coração que mudaria a vida de ambos para sempre.