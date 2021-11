10 ótimos filmes de ficção científica na Netflix que você provavelmente não viu

Viagem no tempo, dobra espacial, revolta das máquinas, skates voadores, clones, imortalidade e juventude eterna. A ficção científica parece inspirar mais a ciência que o inverso, já que os estudiosos tentam de tudo para realizar as fantasias despertadas pelo cinema e literatura na sociedade. Nesta lista, algumas produções cinematográficas disponíveis no catálogo da Netflix que vão fazer sua mente viajar com as possibilidades para o futuro. Entre as seleções, “Nova Ordem Espacial”, de 2021, de Sung-hee Jo; “The Soul”, de 2021, de Cheng Wei-hao; e “Incursão Alienígena”, de 2020, de Fedor Bondarchuk. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Nova Ordem Espacial (2021), Sung-hee Jo O filme se passa em 2092 em uma aeronave chamada Victory, que coleta lixos espaciais. Um dia, eles coletam uma criança ciborgue chamado Dorothy, que, na realidade, é uma arma de destruição em massa. À princípio, eles se interessam na recompensa oferecida pelo governo no robô, mas os problemas que Dorothy trará à tripulação serão maiores que o prêmio.

The Soul (2021), Cheng Wei-Hao Wang Shicong, presidente de um grupo empresarial especializado em um moderno tratamento de câncer, é assassinado dentro de sua própria casa. O promotor Lian Wenchao e sua esposa, a policial A Bao, descobrem durante as investigações que toda a família do empresário tem conexão com sua morte. Conforme as informações vão aparecendo, o casal se aprofunda cada vez mais em um caso que pode lhes custar a própria vida.

Incursão Alienígena (2020), Fedor Bondarchuk Julia é uma garota de Chertanovo, bairro de Moscou, que teve sua vida transformada após a descida de uma nave alienígena na Terra. Agora, três anos depois do ocorrido, ela desenvolveu poderes paranormais que se tornaram objetos de estudos dos humanos e uma ameaça para os extraterrestres, que desejam retornar para extinguir possíveis risco que Julia possa causar.

Estranho Passageiro — Sputnik (2020), Egor Abramenko Ambientado em 1983, a psicóloga Tatiana é recrutada para avaliar o estado mental de Konstantin, o único tripulante sobrevivente de uma nave espacial que foi abatida. Ele afirma não ter memórias do incidente. Enquanto Tatiana questiona Konstantin em uma instalação isolada, descobre que o corpo do astronauta foi possuído por um alienígena, fato conhecido e acobertado pelo governo, que poderá colocar o mundo inteiro sob ameaça.

A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell (2017), Rupert Sanders Em um futuro de aprimoramento cibernético, Major Mira foi resgatada em um ataque a um barco de refugiados que a deixou gravemente ferida. As Indústrias Hanka, financiadas pelo governo, inseriram sua mente em um corpo completamente artificial. Ela trabalha como agente na Seção 9, uma divisão antiterrorismo. Major começa a apresentar “falhas”, como alucinações visuais e auditivas que a deixam paranoica. Quando o terrorista que a Seção 9 está caçando, Kuze, a alerta para não confiar nas Indústrias Hanka, Major busca a verdade por trás de sua existência.

Passageiros (2017), Morten Tyldum A nave Avalon transporta mais de 5 mil viajantes para o planeta Homestead II, uma viagem que leva 120 anos. Todos estão acoplados em compartimentos de hibernação. A passagem por um grande campo de asteroides causa um mau funcionamento e acorda dois passageiros 90 anos antes do tempo programado: o engenheiro mecânico Jim Preston e a escritora Aurora Lane. Mesmo preocupados por saberem que irão morrer antes do fim da viagem, eles se apaixonam e se tornam amantes.

Advantageous (2015), Jennifer Phang Em um mundo futurista, Gwen sustenta a filha adolescente, Jules, com seu trabalho em uma clínica de estética. Um dia, é demitida por não ser mais tão jovem. À procura de um novo trabalho, ela acredita que o mercado reconhecerá seu valor profissional. No entanto, a empresa em que trabalhava passa a prejudicar suas oportunidades de conseguir um novo emprego. Então ela recebe uma proposta, em que poderá permanecer em seu posto, desde que aceite ser cobaia em procedimentos de rejuvenescimento.

Psycho-Pass: The Movie (2015), Naoyoshi Shiotani e Katsuyuki Motohiro O Sistema Sybill foi implementado no Japão para medir o coeficiente criminal e identificar os graus de risco que uma pessoa oferece à sociedade. A detetive Akane Tsunemore, com ajuda do executor de criminosos Shinya Kogami, capturam prováveis ameaças. Anos depois, Kogami se rebelou e está desaparecido. No superestado SEAUn começam a implantar o Sybill, após o sucesso no Japão. Ao saber que Kogami exerce um papel proeminente na guerrilha que ocorre neste território, Tsunemore rapidamente traça um caminho para tentar encontrá-lo.

Branco Sai, Preto Fica (2014), Adirley Queirós Vítimas de uma brutal agressão por parte de policiais racistas na década de 1980, o músico Marquim está em uma cadeira de rodas enquanto artesão Chockito caminha com ajuda de próteses. Às sombras de seu vibrante passado, a dupla arma um plano para derrubar o status quo da sociedade. Marquim e Chockito recebem a ajuda de Dimas, um viajante do futuro, que vem para investigar o que ocorreu naquela noite.