10 filmes de romance na Netflix, baseados em livros, para apaixonados por livros

Razão e Sensibilidade (1995), Ang Lee

Após a morte do pai, as irmãs Elinor e Marianne ficam empobrecidas, porque a lei concede todos os bens a um meio-irmão. Elas se refugiam em uma pequena cabana à beira-mar e esperam se casar com homens ricos para retomar o padrão de vida. Elinor se apaixona por um jovem que já foi noivo e Marianne se sente atraída por um canalha. Enquanto vivem os altos e baixos do amor, as irmãs são atormentadas por vizinhos fofoqueiros e parentes egoístas, mas, apesar de tudo, lidam com todos os desafios com graça e humor.