10 filmes sangrentos para quem está vivendo um dia de fúria

Se você, assim como a maioria das pessoas, tem se sentido esgotado e queria muito fazer como Ola e Adam, de “Sex Education”, e quebrar uns pratos e vasos no meio do mato. Junte-se a nós. Aqui, todo mundo está raivoso. Não há vacina antirrábica que controle nossos ataques de nervos, a vontade é de chutar poste, xingar em 100 decibéis, bater as pernas igual criança no meio do supermercado, jogar tudo para o alto (e depois pegar, pois, claro, você precisa dessas coisas de volta). Mas, como aqui todo mundo fez terapia e controla a raiva, a melhor alternativa é ligar a televisão e deixar essa adrenalina do mal se esvair escolhendo um filme cheio de fúria para desestressar. A Revista Bula fez uma lista de algumas obras para você conferir no catálogo da Netflix. Entre elas, “Army of Dead: Invasão em Las Vegas”, de 2021, de Zack Snyder; “Kate”, de 2021, de Cedric-Nicolas Troyan; e “Samurai X: O Final”, de 2021, de Keishi Ohtomo. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Army of the Dead: Invasão em Las Vegas (2021), Zack Snyder Um comboio militar norte-americano carregado de zumbis deixa a Área 51 e colide com um carro na saída de Las Vegas. Os zumbis escapam, depois matam e contaminam diversos soldados antes de irem em direção à cidade, onde também infectam a maior parte da população. Após o fracasso de uma operação militar, o governo decide isolar Las Vegas. Mesmo diante do caos, um grupo de mercenários decide se unir para realizar um assalto a um cassino.

Kate (2021), Cedric Nicolas-Troyan Kate é uma assassina que trabalha para Varrick e tem a missão de exterminar alguns membros da Yakuza. Após atirar em uma de suas vítimas na frente da filha, Kate se arrepende e informa Varrick que não dará continuidade ao trabalho. No entanto, logo ela descobre que foi envenenada com radiação e morrerá em 24 horas. Kate usará o tempo que lhe resta para descobrir quem tramou contra sua vida e se vingar.

Samurai X: O Final (2021), Keishi Ohtomo Em 1879, após a Restauração Meiji, Kenhsin tenta seguir uma vida pacífica, mas sua reputação de assassino parece segui-lo como uma sombra. Kamiya, sua esposa, dirige um dojo de artes marciais que havia herdado de seu pai. Os planos de Kenshin saem dos trilhos quando Enishi Yukishiro, um gângster de cabelos grisalhos que aprendeu a ser um criminoso em Xangai, volta ao Japão para se vingar. Na adolescência, Enishi testemunhou Kenshin matar sua irmã, Tomoe.

A Noite Nos Persegue (2018), Timo Tjahjanto Ito é um assassino que trabalha na Tríade, máfia chinesa. Durante um massacre, ele deixa Reina, uma garotinha, sobreviver. Apesar do sentimento de redenção, Ito passa a ser perseguido por assassinos conhecidos como Seis Mares. Desertor, retorna para sua cidade natal, onde contará com a namorada e amigos para defendê-lo da Tríade, que agora o quer morto.

The Delivery Boy (2018), Adekunle Nodash Adejuyigbe Amir é um órfão vendido para um grupo extremista que o transformou em um assassino. Às vésperas de uma missão suicida, Amir foge levando consigo seu colete-bomba. No meio de sua fuga, encontra Nkem, uma jovem prostituta que tenta escapar de uma multidão que deseja linchá-la por ter roubado dinheiro para tentar salvar seu irmão doente. Enquanto atravessam a metrópole nigeriana em busca de suas identidades, seu passado roubado e uma paz derradeira, o filme expõe o lado oculto da sociedade africana e sua perigosa cultura de silêncio na presença do mal.

Free Fire (2016), Ben Wheatley A história se passa em um galpão na Irlanda, na década de 1970, durante uma transação comercial de armas entre dois pistoleiros com motivações políticas, Chris e Frank, com terroristas sul-africanos. Os negócios são mediados por Justine e Ord. Quando dois participantes da negociação descobrem um rancor passado, uma briga começa. O local se transforma em uma zona de guerra com troca de tiros por todos os lados e se torna um jogo por sobrevivência.

Invasão Zumbi (2016), Sang-ho Yeon Seok-woo é divorciado e workaholic. Ele mora com sua mãe e quase não passa tempo com a filha, Su-an. No aniversário da menina, ele compra um Nintendo Wii, se esquecendo de que ele já havia dado o mesmo brinquedo para ela no Dia das Crianças. Para consertar o incidente embaraçoso com a filha, Seok-woo a deixa escolher o que quer ganhar de presente. Su-an pede para ver sua mãe em Busan, que fica a apenas uma hora de trem de Seul. Durante a viagem, invasores zumbis decidem atacar os passageiros.

The Fury of a Patient Man (2016), Raúl Arévalo Ana espera seu marido, Curro, sair da prisão após ele cumprir 8 anos por um assalto a joalheria em que uma vendedora foi brutalmente assassinada. Enquanto isso, ela se envolve com José, um homem solitário e reservado, que frequenta o bar em que ela trabalha. No relacionamento com José, Ana pensa ter escapado de seu marido violento, mas ela ainda não sabe das verdadeiras intenções por trás desse estranho aparentemente gentil.