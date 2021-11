10 filmes acelerados na Netflix para quem tem pressa por 2022

Círculo de Fogo (2013), Guillermo Del Toro

No futuro, monstros gigantes chamados Kaiju chegam de outra dimensão, por meio de uma fissura no fundo do Oceano Pacífico. Após destruírem boa parte do planeta, os humanos descobrem uma maneira de combatê-los: robôs gigantes que devem ser pilotados por duas pessoas com conexão neural. Após quase morrer durante uma batalha que custou a vida de seu irmão, o piloto Raleigh Becket desiste de lutar. No entanto, é convencido por superiores a enfrentar a grande batalha final ao lado de uma nova parceira.