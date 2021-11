10 filmes novos, que acabaram de chegar à Netflix, para se jogar no sofá, esquecer os problemas, e curtir o fim de semana

A plataforma da Netflix está cheia de novidades que acabaram de chegar em novembro. Para a sorte dos caseirões, o final de semana será o momento perfeito para assistir um filme novo atrás do outro. Fique ligado nessas novidades, jovem padawan, que a Revista Bula te dá o caminho para longe do lado negro da força. Aqui, você vai ver quais as mais recentes opções de filmes, quentinhos e saídos do forno igual pão de padaria às 5h da manhã. Se você adora produção nova, vai amar essa seleção. Entre elas, “Amina”, de 2021, de Izu Ojukwu; “Exército de Ladrões: Invasão na Europa”, de 2021, de Matthias Schweighöfer; e “Não Devíamos Ter Crescido, de 2021, de Yoshihiro Mori e Hayato Kawai. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Amina (2021), Izu Ojukwu Em Zazzau, na Nigéria, no século 16, a Rainha Amina é treinada para táticas de guerra e se torna uma líder bastante popular entre seu povo. Uma guerreira destemida, Amina toma as rédeas de seu reino e promove avanços econômicos e militares, além de expandir seus domínios com a ajuda de seus mais de 20 mil soldados.

Exército de Ladrões: Invasão na Europa (2021), Matthias Schweighöfer O filme antecede a história de “Army of Dead” e mostra como Ludwig Dieter, um arrombador de cofres alemão, entrou para o crime depois de ser recrutado enquanto trabalhava como caixa de banco. Ele se junta a uma pequena equipe de ladrões experientes e tentam roubar três dos cofres mais seguros do mundo. A história ainda se passa nos estágios iniciais do apocalipse zumbi.

No Jogo do Amor (2021), Florian Gottschick A história gira em torno de dois casais: Nils e Maria e Ben e Janina. Eles haviam participado de um desafio de troca de parceiros durante quatro semanas. Após cumprirem o jogo, eles se reencontram em uma praia remota para enfrentar as consequências e mergulhar em verdades mais profundas. Enquanto os personagens buscam por respostas, experimentam a fragilidade humana em relação ao amor, luxúria e sexo e descobrem que suas vidas mudaram para sempre.

Retrato de um Campeão (2021), Chi-Man Wan O filme conta a inspiradora história do atleta paralímpico So Wa-wai. Nascido com icterícia, ele teve sua audição e equilíbrio afetados permanentemente. Apesar disso, seu corpo revelou um talento especial para a corrida. Incentivado por sua mãe trabalhadora, Wa-wai se junta a uma equipe de pessoas com deficiência física e acaba fazendo história nos Jogos Paralímpicos. O longa retrata a árdua jornada da família até a glória no atletismo. Ainda revela os obstáculos enfrentados por atletas profissionais de Hong Kong, entre os quais muitos são forçados a abandonar suas carreiras para trabalhar em empregos comuns.

Separadamente Casados (2021), Vivek Soni Sundar e Meenakshi são jovens recém-casados hesitantes e inseguros com o matrimônio e com as tribulações da vida a dois. Tudo se complica ainda mais quando eles precisam encarar a possibilidade de um casamento à distância. Sundar consegue um emprego em Bangalore, enquanto Meenakshi tem que ficar presa em casa, em Madurai. Será que eles conseguirão conciliar as diferenças?

Vingança e Castigo (2021), Jeymes Samuel Quando criança, Nat Love viu seus pais serem brutalmente assassinados pelo criminoso Rufus Buck, que ainda fez uma cicatriz de cruz virada para baixo na testa do garoto. Agora adulto, Nat é um pistoleiro fora da lei, que ao saber que Buck está fora da cadeia, decide procurá-lo e vingar a morte de seus pais. Nat ainda poderá contar com a ajuda de alguns amigos nessa perigosa aventura pelo Velho-Oeste.

Um Filme Policial (2021), Alonso Ruizpalacios O misto de documentário com ficção de Alonso Ruizpalacios desenvolve a trama com dois policiais centrais: a veterana Teresa, cujo pai é um policial aposentado, e Montoya, um policial cujo irmão deixou a corporação há muito tempo. Teresa e Montoya são parceiros, mas acabam se apaixonando. Seu romance é desafiado pelos limites da instituição em que trabalham, bem como por suas próprias escolhas pessoais.

Um Match Surpresa (2021), Hernan Jimenez Natalie Bauer é uma mulher que mora em Los Angeles e se apaixona por um homem aparentemente perfeito com quem conversou em um aplicativo de namoro. Ela impulsivamente viaja até a cidade do crush, durante as festividades de Natal, para surpreendê-lo. Ao chegar no lugar, descobre que a pessoa por trás do perfil não é o mesmo da foto.