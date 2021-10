9 suspenses na Netflix com 95% de avaliações positivas

Se você fica curioso para saber quais produções cinematográficas disponíveis na Netflix possuem as notas mais altas no tomatômetro e no IMDb, a Revista Bula traz alguns dos super filmes aclamados nesses sites. Também são títulos de alta qualidade, premiados e aplaudidos pelos festivais onde passou. Então, se você está se sentindo exigente quanto ao que quer ver desta vez, siga a lista e acerte no alvo. Aqui, filmaços a apenas alguns cliques do controle remoto. Essas obras memoráveis dificilmente vão sair da sua mente. Entre eles, “Host”, de 2020, de Rob Savage; “I Am Mother”, de 2019, de Grant Sputore; e “Quem com Ferro Fere”, de 2019, de Paco Plaza. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Host (2020), Rob Savage Seis amigos se conectam para uma reunião mediúnica de vídeo no Zoom, liderada por Seylan, um espiritualista. Ninguém além dele próprio leva o ritual a sério, embora Haley tente fazer com que seus amigos se comportem de maneira respeitosa. Em apenas alguns minutos, o grupo está rindo e zombando de Seylan. Mas as piadas não duram muito tempo, porque um espírito sinistro está prestes a invadir as casas desses jovens e tornar sua noite aterrorizante.

I Am Mother (2019), Grant Sputore Anos após um misterioso evento que extinguiu a população mundial, um robô conhecido como Mãe cria a primeira de uma nova geração de humanos. Filha foi treinada em engenharia avançada e tem habilidades médicas, bem como conhecimentos da filosofia moral. Ela acredita que o mundo foi devastado por doenças graças ao comportamento autodestrutivo dos humanos. Quando uma mulher ferida aparece na eclusa de ar do bunker, implorando por ajuda e dando informações diferentes de Mãe, Filha começa a questionar quem está falando a verdade.

Quem com Ferro Fere (2019), Paco Plaza Antonio Padin é chefe de um cartel de drogas liberado mais cedo da prisão por enfrentar uma doença terminal. Ao invés de voltar para casa com seus dois filhos, Kike e Toño, prefere gastar seus últimos dias em uma casa de repouso. O chefe de enfermagem do lugar é Mario, um homem que coincidentemente tem um passado com a família Padin, a quem ele considera responsável pela morte de seu irmão anos atrás. Enquanto Kike e Toño comandam o império das drogas construído pelo pai, Antonio e Mario se aproximam. O ex-criminoso, no entanto, não sabe que por trás das boas ações de Mario pode haver intenções vingativas.

Jogo Perigoso (2017), Mike Flanagan Durante as férias em uma casa remota, o advogado de sucesso Gerald algema sua esposa, Jessie, na cabeceira da cama em um momento íntimo do casal. Ela não se sente confortável e pede para que o marido retire as algemas, mas Gerald está animado e se nega. No entanto, antes que qualquer coisa aconteça, ele sofre um ataque cardíaco e cai morto em cima dela. Ao empurrar o corpo, Jessie fica aterrorizada com a situação. Distante demais para que qualquer pessoa escute seus gritos de socorro, ela continua algemada à cama. No entanto, a noite irá trazer sustos ainda muito maiores.

A Qualquer Custo (2016), David Mackenzie Após deverem anos de hipoteca, os irmãos Toby e Tanner estão prestes a perder a fazenda de sua família em uma área remota no Texas. Até que decidem assaltar as filiais do banco Texas Midland, no qual devem pegar o dinheiro das caixas registradoras e pagar a dívida com o dinheiro da própria instituição. O plano engenhoso, no entanto, se torna arriscado quando os policiais da região ficam impressionados com a inteligência dos assaltos e decidem interromper os crimes a todo custo.

À Sombra do Medo (2016), Babak Anvari Ambientado em Teerã, em 1988, mãe e filha ficam trancafiadas em seu apartamento durante a guerra Irã-Iraque. Resistindo aos bombardeios de mísseis, elas se escondem no porão durante os ataques aéreos enquanto a cidade se esvazia. Em meio a tudo isso, vizinhos sussurram sobre crenças e presságios de destruição. Uma criança órfã de outro apartamento informa que o prédio está assombrado por um “djinn” e coisas estranhas começam a acontecer.

Invasão Zumbi (2016), Sang-ho Yeon Seok-woo é divorciado e workaholic. Ele mora com sua mãe e quase não passa tempo com a filha, Su-an. No aniversário da menina, ele compra um Nintendo Wii, se esquecendo de que ele já havia dado o mesmo brinquedo para ela no Dia das Crianças. Para consertar o incidente embaraçoso com a filha, Seok-woo a deixa escolher o que quer ganhar de presente. Su-an pede para ver sua mãe em Busan, que fica a apenas uma hora de trem de Seul. Durante a viagem, invasores zumbis decidem atacar os passageiros.

O Homem nas Trevas (2016), Fede Alvarez Rocky, Alex e Money invadem casas asseguradas pela empresa do pai de Alex. Nas residências, roubam os pertences dos moradores para vendê-los. Um dia, ficam sabendo que um idoso cego guarda 300 mil dólares em sua casa. O dinheiro havia sido ganho de indenização pela morte da filha. O roubo, no entanto, não termina bem. O idoso é um ex-soldado mentalmente perturbado capaz de qualquer coisa contra os invasores.