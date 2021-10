5 filmes argentinos na Netflix que valem 5 anos de cinema brasileiro

Os argentinos têm uma extensa lista de reconhecimentos em diversas premiações de cinema por todo o mundo. Não é à toa. Os filmes dos hermanos são tão bons quanto seu futebol e seus vinhos. Um dos países com mais produções aclamadas da América Latina, ao lado de países como Chile e México, os argentinos possuem uma longa lista de títulos disponíveis no catálogo da Netflix. Aproveite enquanto essas preciosidades estão disponíveis no streaming. Nessa seleção, listamos algumas das melhores, como “La Misma Sangre”, de 2019, de Miguel Cohan; “Minha Obra-Prima”, de 2018, Gaston Duprat; e “O Cidadão Ilustre”, de 2016, de Gastón Duprat e Mariano Cohn. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

La Misma Sangre (2019), Miguel Cohan Elías é casado com Paulina, uma mulher depressiva que morre repentinamente em sua fazenda. O genro, Santiago, havia testemunhado um momento de tensão entre o casal e passa a suspeitar que Elías é o responsável pela morte de Paulina. Santiago decide investigar para o desespero de sua esposa, Carla. O filme é repleto de suspense, flashbacks e reviravoltas.

Minha Obra-Prima (2018), Gastón Duprat Arturo é agente de seu amigo e pintor, Renzo, há muitos anos. Devido à falta de compromisso do artista em cumprir sua agenda, a completa ausência de habilidade social e seu conservadorismo, que lhe impede de produzir quadros vendáveis há mais de dez anos, Arturo cogita a possibilidade de deixar Renzo. Após o pintor sofrer um acidente e ficar depressivo, propõe que o amigo venda seus quadros por valores ínfimos. Arturo fará uma proposta pouco ética para que o amigo consiga vender as suas obras.

O Cidadão Ilustre (2016), Gastón Duprat e Mariano Cohn Um premiado escritor argentino deixou sua terra natal para viver na Europa há quatro décadas. Até que seus conterrâneos decidem agraciá-lo com uma homenagem, que ele nostalgicamente decide aceitar. De volta à pequena cidade em que cresceu e que inspira suas histórias, o escritor percebe que possui diferenças irreconciliáveis com seu próprio povo.

El Patrón: Radiografia de un Crimen (2014), Sebastián Schindel Hermogenes é um jovem humilde e analfabeto, que se muda para Buenos Aires com sua esposa em busca de uma vida melhor. Na cidade, ele consegue emprego em um açougue, onde seu chefe decide que irá chamá-lo de Santiago, ao invés de usar seu nome verdadeiro. O empregador ainda o obriga a misturar carne apodrecida junto às carnes novas para serem vendidas no estabelecimento. No emprego, o rapaz é obrigado a vivenciar diversos episódios de violência e assédio moral.