5 filmes no Amazon Prime Video que irão fazer seu coração transbordar

Se você é uma pessoa de coração frio, que dificilmente se deixa abalar emocionalmente por um filme, uma música ou qualquer outra coisa delicada e sentimental, prepare-se para derrubar esse Muro de Berlim que existe aí dentro do seu peito. Com essa lista de filmes comoventes e incríveis, nem mesmo o próprio Darth Vader vai conseguir conter as lágrimas. São filmes de extrema profundidade, que trazem mensagens sobre o amor, família, simplicidade, amizade e respeito. Todas essas produções são aclamadas pela crítica e estão disponíveis no catálogo do Amazon Prime Video. Entre eles, “Minari: Em Busca da Felicidade”, de 2020, de Lee Isaac Chung; “The Tree of Life”, de 2011, de Terrence Malick; e “Na Natureza Selvagem”, de 2007, de Sean Penn, que está disponível para aluguel em HD. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Minari: Em Busca da Felicidade (2020), Lee Isaac Chung A família Yi se muda da Coreia para uma fazenda no Arkansas, Estados Unidos, para trabalhar com cultivo de vegetais coreanos que serão vendidos em uma feira especial. A esposa, Monica, não acredita que o negócio será bem-sucedido, o que coloca pressão sobre o casamento com Jacob. O filho, David, de 7 anos, sofre de problemas cardíacos, então a mãe de Monica, Soon-ja, chega da Coreia para ajudar. Embora relutantes, David e Soon-ja constroem uma relação de amizade temperada com humor, doçura e drama.

The Tree of Life (2011), Terrence Malick Jack O’Brien chega à meia-idade reflexivo com as lembranças de sua vida no subúrbio de Waco, na década de 1950, onde foi criado com seus dois irmãos e seus amorosos pais. Apesar do lar acolhedor, seus pais lidavam de maneira dicotômica em relação à educação dos filhos. A mãe, extremamente carinhosa e sensível, enquanto o pai era rígido e queria endurecê-los para enfrentar o mundo. Em meio a isso, Jack relembra o luto da família, quando perdeu um dos seus irmãos, R.L., morto enquanto servia ao exército aos 19 anos.

Na Natureza Selvagem (2007), Sean Penn Christopher McCandless é um jovem de classe média recém-formado na universidade como um dos alunos de maior destaque. Para a decepção de seus pais, que vislumbram um futuro de sucesso, Christopher decide deixar sua vida de privilégios, se desfazer de seus bens e embarcar em uma vida simples pelo Alasca selvagem.

Tomates Verdes Fritos (1991), Jon Avnet Uma contadora de histórias talentosa, Ninny, narra um acontecimento de sua família para Evelyn Couch, uma dona de casa entediada de Birmingham que se emociona com os contos da octogenária sobre um casal envolvente de mulheres, donas do Whistle Stop Cafe nos anos 1930, durante a Grande Depressão. Na história narrada, Idgie e Ruth se conheceram ainda crianças. Ruth namorava o irmão de Idgie, Buddy, que foi morto ao ser atropelado por um trem. Ruth, então, vai passar um verão com a família do ex-namorado para ajudar Idgie a se recuperar. Elas se apaixonam, mas Ruth é obrigada a se casar com Frank Bennett. Relutante, ela sequer sabe que Frank é um homem violento e abusivo.