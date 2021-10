10 filmes clássicos com 100% de avaliações positivas para ver de graça no streaming

Para quem não conhece, a plataforma Netmovies é referência em streaming de clássicos do cinema. E o melhor, todo o seu conteúdo pode ser visto gratuitamente. O acervo possui mais de 2 mil títulos de todos os gêneros e sem pirataria. A Revista Bula selecionou produções cinematográficas clássicas com aprovação de 100% no tomatômetro do Rotten Tomatoes, site referência de crítica especializada em cinema. Entre as obras, “A Felicidade não se Compra”, de 1946, de Frank Capra; e “Rebecca: a Mulher Inesquecível”, de 1940, de Alfred Hitchcock. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Amarcord (1973) Federico Fellini Pelos olhos do pequeno Titta, Federico Fellini apresenta ao espectador a Itália vivenciada por ele, nos anos 1930, quando o fascismo era a ordem dominante. Sempre ao lado se seus amigos, Titta observa as personalidades excêntricas de seu povoado, como um padre que escuta as confissões de todos, a ninfomaníaca Volpina, a cabeleireira Gradisca e um cego tocador de acordeão.

A Felicidade não se Compra (1946), Frank Capra George Bailey é um homem de negócios depressivo pensando em tirar a própria vida. Até que, do céu, o anjo Clarence Oddbody o escuta. Com a missão de salvá-lo, o anjo recapitula a vida de seu protegido para compreender como ele chegou em tamanha desgraça. Mostrando a George como seria a vida de todos ao seu redor caso nunca tivesse existido, Clarence o mostra que dinheiro não determina felicidade.

Rebecca, a Mulher Inesquecível (1940), Alfred Hitchcock Uma jovem tímida e desajeitada que trabalha para uma socialite idosa em Monte-Carlo conhece Maxim de Winter, um viúvo cuja esposa morreu afogada em um acidente de barco. Após um rápido romance, os dois se casam e a jovem se muda para a mansão do marido na Cornualha. No entanto, a presença da falecida, Rebecca, que personificava glamour e alegria, ainda preenche todos os cômodos da casa. A adaptação à nova vida fica particularmente mais complicada para a jovem quando a sra. Danvers, a sinistra governanta da mansão, reforça as lembranças do amor de Maxim por Rebecca.

No Tempo das Diligências (1939), John Ford Em junho de 1880, um grupo eclético de colonos embarca em uma diligência em Tonto, no Arizona. Eles pretendem chegar a Lordsburg, no Novo México, cada um por suas razões pessoais. Quando a carruagem atravessa terras infestadas de indígenas Apache, liderados por Geronimo, a cavalaria dos Estados Unidos será a única capaz de salvar o comboio do perigo.

As Aventuras de Robin Hood (1938), Michael Curtiz e William Keighley Após apoiar Ricardo Coração de Leão e ajudá-lo a conspirar para usurpar o trono, Robin Hood foge para a floresta de Sherwood, onde reúne um bando de homens para desafiar os excessivos impostos do rei João. Seu plano é roubar dos ricos e redistribuir a riqueza entre os pobres. Ao interceptar sir Guy de Gisbourne e o xerife de Nottingham na floresta, Robin Hood apreende uma grande quantia provinda de impostos que planeja doar a quem precisa. Ciente das habilidades para arco e flecha de Robin, o xerife organiza um torneio para capturá-lo.

Aconteceu Naquela Noite (1934), Frank Capra Ellie Andrews é a jovem filha de um magnata, que foge de casa para se encontrar com King Westley, o homem com quem pretende se casar a contragosto de seu pai. Após inúmeras desventuras em sua fuga, ela aceita ajuda de um simpático estranho, o jornalista Peter Warne, por quem acaba se apaixonando depois de viver uma noite cheia de aventuras. Ingênua, Ellie não percebe que, na realidade, Peter está apenas em busca de uma história interessante para publicar.

M, O Vampiro de Dusseldorf (1931), Fritz Lang Uma onda de assassinatos a crianças em Dusseldorf deixa a população inquieta. Conforme os jornais noticiam a mais nova vítima, o assassino em série zomba da ineficiência da polícia em uma carta enviada à mídia. Quando os oficiais intensificam a caçada ao serial killer invadindo bares clandestinos e afetando os lucros dos mafiosos, o submundo decide se unir para capturar o criminoso e se livrar de uma vez por todas daquele que tem atrapalhado seus negócios.

Em Busca do Ouro (1925), Charlie Chaplin Em 1898, durante a corrida do ouro no Alasca, Carlito é um garimpeiro à procura de fortuna. Mas, durante uma grande nevasca, acaba preso em uma cabana com o dono de uma mina de ouro, Jim McCain, e um criminoso fugitivo, Black Larsen. A aventura em busca de uma vida melhor o conduz a muitas confusões inusitadas, uma amizade promissora e um amor inesperado.

O Encouraçado Potemkin (1925), Sergei M. Eisenstein A bordo do navio Potemkin, durante a Revolução Russa, a tripulação é sujeitada a condições insuportáveis, o que incita um motim entre os marinheiros, liderados por Vakulinchik. Tudo começa quando o médico do navio autoriza dar carne rançosa para os homens. Vakulinchik, então, movimenta seus companheiros para que se levantem contra os oficiais do navio. Uma revolta culmina em uma série de execuções de autoridades da embarcação.