5 filmes novos no Amazon Prime vídeo que vão te convencer a ficar em casa num domingo à noite

Zumbilândia: Atire Duas Vezes (2019), Ruben Fleischer

Alguns anos após se conhecerem durante o apocalipse zumbi, Tallahassee, Wichiita, Columbus e Little Rock chegam à Casa Branca, erguem barricadas e vivem em paz e tranquilidade entre as relíquias do que outrora foi a casa presidencial. Little Rock já está quase na adolescência e é criada como uma filha de Tallahassee, Columbus e Wichita, que coexistem uma felicidade doméstica. No entanto, quando Columbus pede Wichita em casamento, ela se assusta e decide ir embora para um novo lugar com Little Rock. Isso desencadeia uma série de aventuras que quase mata todo o grupo e os coloca em contato com outros humanos sobreviventes pela primeira vez em anos.