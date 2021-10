5 séries novas extraordinárias que acabaram de chegar à Netflix

A Netflix chegou em outubro quebrando a internet, chutando a porta e batendo recordes. Isso graças a uma das produções lançadas neste mês na plataforma, a “Round 6”, que já se tornou a série mais vista do momento em mais de 80 países. Mas essa não é a única novidade aclamada do streaming. A Revista Bula selecionou algumas das produções que estrearam recentemente e que já receberam ovação da crítica especializada e aprovação do público. Quer ficar ligado no que há de melhor entre as novidades? Confira a lista a seguir. Entre as obras, “Maid”, de 2021, de Molly Smith Metzler; “Missa da Meia-Noite”, de 2021, de Mike Flanagan; e “O Homem das Castanhas”, de 2021, de Dorte Warnøe Høgh e David Sandreuter. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Maid (2021), Molly Smith Metzler Alex é uma jovem que mora em Washington e cria sozinha sua filha de dois anos, Maddie. Ela teve de sair de casa com a menina furtivamente no meio da noite para escapar de seu namorado alcoólatra, Sean. Com pouco dinheiro e sem saber exatamente o que fazer, ela consegue um emprego como empregada doméstica. Para trabalhar, ela tem que deixar Maddie sob os cuidados de sua mãe, uma artista de espírito livre e maníaco-depressiva. A série retrata a jornada de uma mãe vítima de violência em busca da sobrevivência com sua filha.

Missa da Meia-Noite (2021), Mike Flanagan A Ilha de Crockett é uma comunidade marinha com pouco mais de uma centena de habitantes e acessível por uma balsa duas vezes ao dia. Riley é um jovem em busca de redenção, recém-saído da cadeia após dirigir bêbado e matar uma mulher em um acidente de carro. Sua saída da prisão coincide com a chegada de Paul, um jovem e vigoroso sacerdote, que veio para substituir o monsenhor idoso da ilha, que depois de uma peregrinação à Terra Santa, nunca mais retornou. Quando eventos milagrosos começam a acontecer com a chegada do novo religioso, a fé generalizada é repentinamente revigorada. No entanto, algo de obscuro paira em meio à comunidade.

O Homem das Castanhas (2021), Dorte Warnøe Høgh e David Sandreuter Os detetives Naia Thulin e Mark Hess investigam a cena de um assassinato brutal envolvendo uma mãe de família encontrada morta em um playground com uma das mãos amputada. No local do crime, o assassino deixou para trás uma estranha estatueta feita de castanhas. O souvenir conduz os investigadores por um caminho misterioso e sombrio para encontrar o autor da violência, que também se acredita estar por trás do desaparecimento da adolescente Kristine Hartung, filha da ministra de Relações Sociais do país, Rosa.

Round 6 (2021), Hwang Dong Hyuk Gi-hun é um homem viciado em apostas e que gastou todo o dinheiro de sua mãe idosa em corridas de cavalo. Divorciado, sua ex-mulher está prestes a se mudar para os Estados Unidos com sua filha e o novo marido. Para piorar, Gi-hun contraiu dívidas impagáveis e sua mãe está gravemente doente e não tem condições financeiras para se tratar. Em busca de solução para todos os seus problemas, Gi-hun aceita participar de um misterioso jogo que irá conceder ao vencedor 45,6 bilhões de wones. Centenas de jogadores endividados e desesperados são levados a uma ilha secreta, onde irão competir várias rodadas de jogos infantis, porém com consequências mortais. Os jogadores eliminados são sumariamente executados em um show brutal e sangrento.