9 filmes de romance na Netflix com 95% avaliações positivas

Se você tem coração gelado, esses filmes vão esquentá-lo. Se o seu coração já é quentinho, chame os bombeiros! Com esses romances, ele vai pegar fogo. Nesta lista, apenas filmaços com índice de 95% de aprovação pela crítica especializada do Rotten Tomatoes, que é formado por jornalistas de veículos de renome e profissionais do cinema vinculados a diversas associações. Apenas romances maravilhosos que vão esquentar sua sessão da Netflix. Entre os títulos, “Você Nem Imagina”, de 2020, de Alice Wu; “Olhos de Gato”, de 2020, de Mari Okada; e “Atlantique”, de 2019, de Mati Diop. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não possuem critérios classificatórios.

Você Nem Imagina (2020), Alice Wu Ellie Chu é estudiosa e tímida, mas elabora um negócio próspero escrevendo trabalhos para outros alunos por dinheiro. O bico permite que ela ajude a sustentar o pequeno apartamento que divide com seu pai viúvo. Um dia, Paul Munsky, do time de futebol da escola, pede a Ellie para ajudá-lo a escrever uma carta de amor para Aster Flores. Ellie também se sente atraída por Aster e sabe exatamente o que dizer para ela. Por outro lado, o rapaz que gosta de Aster por sua beleza, passa a enxergar em Ellie algo muito mais substantivo.

Olhos de Gato (2020), Mari Okada Abandonada por sua mãe quando muito pequena, Myio não deixa ninguém perceber o quanto isso a afeta por dentro. Apenas quando está sozinha se permite chorar. Apaixonada pelo colega Hinode, ele sequer parece notá-la. Então ela conhece um vendedor de máscaras que pode ajudá-la a se transformar em um gato. Myio acredita que essa é uma ótima oportunidade de chamar atenção de Hinode. O rapaz imediatamente se apaixona pela gata e cuida dela o tempo inteiro.

Atlantique (2019), Mati Diop Ada está apaixonada pelo jovem pedreiro Souleiman, mas foi prometida a outro homem. Vivendo em condições miseráveis, Souleiman parte com seus amigos em uma embarcação rumo à Espanha. Após um naufrágio, os corpos dos colegas de Souleiman aparecem na costa e Ada acredita que seu amado está morto. Quando o salão de festas do casamento de Ada é incendiado, ela acredita que o rapaz pode ter sobrevivido.

Perdi Meu Corpo (2019), Jérémy Clapin Do mesmo roteirista de “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”, o enredo narra a história de Naoufel, um jovem apaixonado por Gabrielle. À medida em que o romance é contado, uma mão decepada escapa de um laboratório de dissecação e sai pelas ruas de Paris à procura de seu corpo. Enquanto vagueia pela cidade, se recorda dos tempos em que fazia parte do organismo de um rapaz em busca do amor.

Para Todos os Garotos que já Amei (2018), Susan Johnson Lara Jean está apaixonada por seu amigo e vizinho Josh, mas o rapaz namora sua irmã mais velha, Margot. Quando a mais nova, Kitty, envia sem seu consentimento uma pilha de cartas de amor que Lara Jean escreveu para cada uma de suas paixões ao longo dos anos, os sentimentos por Josh e sua ex-paixão pelo galã do colégio, Peter Kavinsky, são revelados. Como Peter acaba de romper seu namoro com Gen, ele traça um plano com Lara Jean: iniciarem um relacionamento de mentira para que ela possa fingir que não gosta de Josh, e para que Gen fique com ciúmes e deseje voltar com Peter.

Me Chame pelo Seu Nome (2017), Luca Guadagnino Ambientado no verão de 1983, no norte da Itália, o filme percorre semanas ensolaradas nas quais o mundo de Elio é transformado. Arrogante e sofisticado, embora transpareça uma ingênua insegurança, Elio e seus pais não convencionais se preparam para receber Oliver, um aluno de pós-graduação que irá trabalhar durante o verão com o pai do adolescente, que é professor. Bonito e confiante, a forma como Oliver preenche os ambientes por onde passa deixa Elio completamente apaixonado.

Outside In (2017), Lynn Shelton Chris foi preso aos 18 anos por um crime que não cometeu. Aos 38 anos, ele é finalmente colocado em liberdade, após uma campanha travada por sua ex-professora do ensino médio, Carol. Ela foi sua única amiga durante todos os anos de prisão e acreditou em Chris o bastante para manter contato regular e acreditar em sua inocência. Mas a conexão entre eles começa a atrapalhar o casamento de Carol e sua relação com a filha temperamental, enquanto Chris tenta se reajustar em uma vida marcada por uma adolescência perdida.

A Mala e os Errantes (2016), Adam Leon Danny é um jovem morador do Queens que sonha em ser chef, mas tem sua rotina interrompida quando o irmão, Darren, liga de da prisão pedindo que ele execute um trabalho de honestidade questionável em seu lugar. Pressionado, Danny comparece à tarefa designada e tudo dá errado, exceto pelo fato de conhecer Ellie, contratada para ser sua motorista durante a ação. Os dois encontrarão o amor em uma situação perigosa e improvável.