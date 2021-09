5 filmes novos com reviravoltas loucas para assistir na Netflix

A vida é imprevisível na maior parte do tempo. É claro que existe uma questão lógica que não podemos fugir, por exemplo, se você não abastece seu carro, vai ficar parado na rua sem combustível. Mas há coisas que não podemos controlar e que é pouco provável que possamos adivinhar o que irá ocorrer. Ao contrário dos filmes que são, em grande parte, bastante óbvios. Algumas histórias se desenrolam de forma que podemos prever o seu final. Mas uma surpresa agradável é quando os roteiristas têm criatividade suficiente para nos pregar peças. Nos fazer achar que podemos adivinhar e, de repente, bam… acontece como na vida real: algo completamente fora do planejado. Quem não ama filmes com plot twists? Se você é um desses aficionados, acompanhe essa lista de produções disponíveis na Netflix cheias de reviravoltas. Entre eles, “Eu me Importo”, de 2020, de J. Blakeson; “Remedio Amargo”, de 2020, de Carles Torres; e “À Espreita do Mal”, de 2019, de Adam Randall. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não possuem critérios classificatórios.

Eu me Importo (2020), J. Blakeson Marla Greyson é uma advogada que atua como tutora legal de idosos considerados mentalmente incapazes pelo governo. No entanto, por trás da missão, ela encabeça um esquema que drena as economias de seus tutelados, enquanto eles vivem seus últimos anos em abrigos. Um dia, Marla acredita ter encontrado a presa perfeita: uma idosa riquíssima e sem nenhum herdeiro para reivindicar a herança. No entanto, a vítima é mais esperta do que aparenta à primeira vista.

Remédio Amargo (2020), Carles Torres Angél é um paramédico que ficou paralisado da cintura para baixo após um acidente de carro. Deprimido e ressentido, ele desconta sua frustração na namorada, Vani, que o deixa. Meses depois, ele a atrai para seu apartamento e a mantém como refém. Durante uma tentativa de fuga de Vani, Angél cai e sua condição piora, o tornando paralisado do pescoço para baixo. Então, ela decide ficar com Angél. Ao contrário do que se pensa, não é motivada pela culpa, mas por vingança.

À Espreita do Mal (2019), Adam Randall Um menino de 12 anos desaparece após ser visto pela última vez andando de bicicleta. Ele se torna mais um na lista de outras crianças que sumiram em uma pequena cidade, onde o detetive Greg Harper tenta juntar pistas antes que haja mais casos. Em casa, o detetive enfrenta outro problema: sua esposa, Jackie, o traiu recentemente. Nesta atmosfera tensa, coisas estranhas começam a acontecer, como Greg ficar trancado em um armário enquanto resgata o hamster da família ou os talheres desaparecerem das gavetas da cozinha.

Nós (2019), Jordan Peele Adelaide guarda traumas da infância que nunca revelou a ninguém. Anos mais tarde, casada com Gabe e com uma família perfeita, volta à praia onde seu medo começou. Já em casa, pela janela, um grupo de pessoas suspeitas observa sua família do lado de fora. Quando os estranhos conseguem entrar, Adelaide, Gabe e os filhos descobrem que essas pessoas são iguais a eles, mas em uma versão macabra e vingativa.