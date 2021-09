10 filmes de romance no Amazon Prime Video que irão deixar seu coração quentinho

As histórias de amor vieram, principalmente, das tragédias gregas que, como o próprio nome diz, não acabavam lá muito bem. Enfrentar percalços, desafios, adversidades e um monte de obstáculos que parecem testar a resiliência do sentimento é o que torna os romances irresistíveis, na teoria. Nada como um coração sofrido que resiste até o fim para provar que o amor é verdadeiro. Na realidade, tudo que as pessoas querem é a sorte de um amor que vem fácil e leve, o que parece ser raridade. Se você quer sonhar acordado um pouquinho, acompanhe essa lista de filmes românticos disponíveis no catálogo do Amazon Prime Video. Destaques para “O Mapa das Pequenas Coisas”, de 2021, de direção de Ian Samuels; “Tenho Medo Toureiro”, produção de 2020, de Rodrigo Sepúlveda; e “Yesterday”, de 2019, de Danny Boyle. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas (2021), Ian Samuels Mark é um adolescente preso em um loop de tempo. Não importa o que ele faça, não consegue escapar. Sem saber como gastar o dia que se repete infinitamente, ele tenta impressionar Phoebe, uma garota, na piscina pública. Um dia, Mark percebe algo que nunca viu antes: uma jovem que, como ele, parece saber tudo o que vai acontecer antes que realmente aconteça.

Yesterday (2019), Danny Boyle Jack é um músico que batalha pelo sucesso. Ele toca em cafés e calçadas e é agenciado por Ellie, sua amiga de infância. Jack mora com os pais em Suffolk e está pronto para jogar a toalha, desistindo da carreira malsucedida. Em uma noite, um blecaute de 12 segundos ocorre em todo o planeta e Jack é atropelado por um ônibus. Então, ele desperta em um mundo que nunca ouviu falar dos Beatles. Não há vestígios da banda em nenhum lugar. Quando Jack começa a tocar canções como “Imagine” e “Back in the USSR”, as pessoas ficam em choque com a potência das letras e melodias.

Uma Razão Para Viver (2017), Andy Serkis Robin Cavendish e Diana se conhecem em uma partida de críquete, onde são tomados por um romance arrebatador. Logo eles se casam e têm seu primeiro filho. Alguns anos depois, a família se muda para o Quênia e Robin é diagnosticado com poliomielite. Com apenas alguns meses de vida, eles retornam para a Grã-Bretanha, onde Robin respira com ajuda de aparelhos em uma cama de hospital. Recusando aceitar o fim da vida de seu grande amor, Diana, com ajuda do inventor Teddy Hall, irão lutar até o fim para encontrar uma forma de melhorar e prolongar a vida de Robin e outros pacientes acometidos pela mesma doença.

Trem Noturno para Lisboa (2013), Bille August Raimund Gregorius é um professor de literatura em um colégio de Berna, que salva uma jovem misteriosa de pular de uma plataforma nos trilhos em uma estação de trem. Desaparecendo em seguida, ela deixa para trás um casaco com um livro de aforismos e recortes autobiográficos de um médico português chamado Amadeu do Prado. Raimund também encontra um bilhete de trem, que decide usar para seguir os rastros da misteriosa desconhecida e do homem por trás das palavras.

O Lado Bom da Vida (2012), David O. Russell Pat Solitano é um ex-professor do ensino médio que tem um surto de violência ao flagrar sua esposa com outro homem no chuveiro. Depois de ser liberado de uma ala psiquiátrica de Baltimore, onde passou oito meses, ele retorna para a casa de seus pais, banido de sua vida anterior. Na vizinhança, ele desenvolve uma amizade improvável com Tiffany, uma viúva que luta contra a depressão e que está obcecada em vencer o concurso de dança local. Os dois se tornam parceiros na competição, enquanto se ajudam mutuamente a superar seus traumas e reconstruir suas vidas.

Meia-Noite em Paris (2011), Woody Allen Gil Pender é um escritor em busca de inspiração para produzir um livro. Quando a família de sua noiva, Inez, convida o casal para uma viagem à Paris, ele acredita que a “cidade das luzes” fará bem para sua criatividade artística. Durante um passeio noturno e solitário pelas ruas da capital francesa, um sino da catedral toca e um carro antigo oferece carona ao escritor. Gil é magicamente transportado para o início do século 20, onde conhecerá seus artistas favoritos.

72 Horas (2010), Paul Haggis John Brennan é um professor universitário casado com Lara, uma mulher de negócios. Quando o chefe de Lara é assassinado e ela se torna a principal suspeita, o mundo do casal é abalado. Tudo piora quando ela é condenada à prisão perpétua. Apesar de recorrerem, as provas contra Lara são contundentes. Convencido de que sua esposa é inocente da acusação, John está decidido a tirá-la da cadeia a todo custo, então arma um plano de fuga. Quando ele é informado de que ela será transferida de presídio, John precisa correr contra o tempo para colocar seu esquema em ação.

Amor e Outras Drogas (2010), Edward Zwick Jamie Randall é um vendedor de produtos farmacêuticos da Pfizer que se infiltra em hospitais, faz amizade com médicos, distribui remédios e sabota seu agressivo rival Trey Hannigan. Durante uma visita pouco ortodoxa no consultório de um médico amigo, ele conhece Maggie, uma jovem no estágio inicial de Parkinson. Em meio a uma discussão acalorada, os dois se apaixonam perdidamente.