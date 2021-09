10 filmes de suspense na Netflix que vão te tirar da rotina

Já dizia Ana Maria Braga: “Acooorda, menina!”. Cheia de frases icônicas que preenchem os vazios sem sentido da vida, a apresentadora tem razão. Às vezes precisamos de uma boa sacudida. Levantar o ânimo, sair da rotina e do mormaço, colocar um pouco de adrenalina nas veias, levar uns baques e reagir. Esse negócio de simplesmente deixar a vida levar nem sempre é uma boa (que me perdoe Zeca Pagodinho), porque o ideal é que você seja o dono do seu destino. Então, deixe para lá um pouco dos comfort movies, as comédias românticas, aquele filme que você sabe como vai ser o final. Se surpreenda e se deixe levar uns sustos. A sensação de renovação poderá te dar uma nova carga de energia para a semana. Entre os filmes desta lista, “Elas Contra o Serial Killer”, de 2021, de Mona Achache e Patricia Tourancheou; “Kate”, de 2021, de Cédric Nicolas-Troyan; e “BAC Nord: Sob Pressão”, de 2020, de Cédric Jimenez. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Elas Contra o Serial Killer (2021), Mona Achache e Patricia Tourancheau O documentário narra, sob vozes femininas, a história verídica do assassino em série Guy Georges, um dos mais famosos na França. Conhecido como “a besta da Bastilha”, ele assassinou sete mulheres no bairro parisiense. A chefe de polícia, Martine Monteil, a mãe de uma das vítimas, Anne, e a jornalista Patricia Tourancheau falam com os espectadores sobre como os crimes começaram, como ocorreram e as consequências da prisão do assassino.

Kate (2021), Cedric Nicolas-Troyan Kate é uma assassina que trabalha para Varrick e tem a missão de exterminar alguns membros da Yakuza. Após atirar em uma de suas vítimas na frente da filha, Kate se arrepende e informa Varrick que não dará continuidade ao trabalho. No entanto, logo ela descobre que foi envenenada com radiação e morrerá em 24 horas. Kate usará o tempo que lhe resta para descobrir quem tramou contra sua vida e se vingar.

BAC Nord: Sob Pressão (2020), Cédric Jimenez Baseado em uma história real, em 2012, 18 policiais da unidade Bac Nord, na Marselha, foram presos acusados de extorsão e roubo de drogas, alegando que os alucinógenos apreendidos foram usados para pagar informantes em sua tentativa de derrubar um dos traficantes que opera nos subúrbios. Greg, Yass e Antoine são integrantes do esquadrão que acabam infringindo a lei, enquanto recrutam membros de sua unidade em uma operação pouco ortodoxa que culmina na invasão de um esconderijo de traficantes locais. A operação é bem-sucedida, mas meses após se tornarem heróis em seu departamento, o trio é preso pela Corregedoria.

Estrada Sem Lei (2019), John Lee Hancock Em 1934, Frank Hamer está com 50 anos e pronto para aproveitar sua aposentadoria com sua esposa Gladys e seu porco de estimação, quando o governador do Texas, Max Ferguson, se convence de que a única maneira de frear a violência multiestadual de Bonnie e Clyde é retomar os Rangers, um esquadrão de elite do exército americano. Hamer é convencido a postergar seus anos de descanso e recrutar Maney Gault, um antigo parceiro que agora vive à beira pobreza com sua família. Os dois partem em uma missão pelo Sudeste dos Estados Unidos em uma caçada implacável a Bonnie e Clyde, enquanto a dupla não pensa em diminuir sua onda de crimes.

M-8: Quando a Morte Socorre a Vida (2019), Jeferson De Maurício é um jovem humilde sustentado pela mãe, Cida, que trabalha como enfermeira. Empenhado, ele consegue ingressar em uma universidade federal, no curso de medicina, como único aluno negro de sua turma. Durante a aula de anatomia, tem contato com cadáveres que, como ele, são negros. Um deles é M-8, por quem Maurício se conecta instantaneamente. Misteriosamente, ele passa a ter sonhos e visões da vida de M-8 e decide investigar quem era aquele homem.

Nós (2019), Jordan Peele Adelaide guarda traumas da infância que nunca revelou a ninguém. Anos mais tarde, casada com Gabe e com uma família perfeita, volta à praia onde seu medo começou. Já em casa, pela janela, um grupo de pessoas suspeitas observa sua família do lado de fora. Quando os estranhos conseguem entrar, Adelaide, Gabe e os filhos descobrem que essas pessoas são iguais a eles, mas em uma versão macabra e vingativa.

Upgrade (2018), Leigh Whannell Em um futuro distópico, Gray Trace perde sua esposa assassinada durante um assalto brutal. Ele próprio fica com o corpo paralisado em decorrência da violência sofrida na ocasião. Um inventor bilionário sugere implantar uma inteligência artificial em Grey, que o garantirá habilidades físicas extraordinárias. Assim, Grey poderá reivindicar sua implacável vingança contra aqueles que provocaram a morte de sua esposa.

Steel Rain (2017), WooSuk Yang Eom Chul-Woo é um agente aposentado da Coreia do Norte, que é convocado para a missão de matar os dois homens mais próximos do chefe da nação, que estariam planejando um golpe contra o governo. Em um evento político, o líder é atacado e Eom Chul-Woo deve fazer o possível para mantê-lo vivo e impedir o início de uma guerra nuclear.

Protegendo o Inimigo (2012), Daniel Espinosa Matt Weston é um agente da CIA que vive uma vida relativamente tranquila administrando uma casa secreta na Cidade do Cabo. Insatisfeito, ele acredita que a missão não lhe dá oportunidade de crescer na carreira. Tudo vira de cabeça para baixo, quando o criminoso internacional Tobin Frost, que também já atuou na agência de inteligência, surge no abrigo para se proteger de mercenários que estão em seu encalço. Weston terá de proteger Frost, juntos, combater o misterioso grupo criminoso.