10 filmes geniais para assistir no Amazon Prime Video e salvar o final semana

O cinema é uma das formas mais eficazes, criativas e abrangentes de se transmitir uma mensagem. É, também, uma maneira de conectar pessoas de grandes distâncias e universos distintos. É necessário, no entanto, diferenciar o filme feito para entretenimento e aquele realizado para arte. É preciso dizer, também, que existem aqueles que são uma união das duas coisas. Essa lista contempla o melhor da arte e entretenimento disponível no catálogo do Amazon Prime Video. Entre as produções, destaque para “O Som do Silêncio”, de 2020, de Darius Marder; “Lion: Uma Jornada para Casa”, de 2018, de Garth Davis; e “Terra Selvagem”, de 2017, de Taylor Sheridan. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

O Som do Silêncio (2020), Darius Marder Rubem é baterista de uma banda de punk-rock e ex-viciado em heroína. Sua audição está se deteriorando rapidamente, trazendo um fim abrupto para sua carreira musical. Sem condições financeiras para custear uma cirurgia que talvez sequer recupere sua audição, Rubem é levado por Lou, sua namorada e colega de banda, a uma clínica onde surdos vivem em uma comunidade. O filme detalha sua jornada para a aceitação de sua condição.

Lion: Uma Jornada para Casa (2018), Garth Davis Após se perder em uma estação de trem aos 5 anos de idade, Saroo passa a viver como um menino de rua até ser levado pelas autoridades para uma agência de adoção na Índia. Logo, Saroo é selecionado para ser adotado por um casal da Tasmânia, que o leva a um lar próspero e amoroso, distante de seu país. Apesar de sua sorte, Saroo cresce atormentado pelas memórias de sua família perdida e pela crise de identidade. Quando se torna um adulto, ele decide procurá-la, apesar da dor que possa causar para seus pais adotivos.

Terra Selvagem (2017), Taylor Sheridan Nas profundezas do vasto e implacável território da Reserva Indígena de Wind River, o experiente caçador Cory Lambert descobre o corpo congelado da indígena Natalie. Por se tratar de um crime federal, o FBI despacha a inexperiente, mas corajosa e determinada agente Jane Banner para liderar as investigações. Ela irá se unir a Cory para desvendar o misterioso assassinato da jovem. Logo, Cory será confrontado por seu próprio passado, enquanto ele e Jane buscam por justiça.

Dentro da Casa (2012), François Ozon Claude é um adolescente de 16 anos aspirante a escritor. Ele tem a ideia de entrar na casa de um de seus colegas de classe, espiar e, assim, encontrar inspiração para sua redação. Impressionado com o talentoso e incomum jovem, o professor Germaine redescobre o gosto pelo ensino e deseja ajudá-lo a desenvolver suas habilidades. No entanto, a intrusão desencadeia uma série de eventos incontroláveis.

O Lado Bom da Vida (2012), David O. Russell Pat Solitano é um ex-professor do ensino médio que tem um surto de violência ao flagrar sua esposa com outro homem no chuveiro. Depois de ser liberado de uma ala psiquiátrica de Baltimore, onde passou oito meses, ele retorna para a casa de seus pais, banido de sua vida anterior. Na vizinhança, ele desenvolve uma amizade improvável com Tiffany, uma viúva que luta contra a depressão e que está obcecada em vencer o concurso de dança local. Os dois se tornam parceiros na competição, enquanto se ajudam mutuamente a superar seus traumas e reconstruir suas vidas.

A Árvore da Vida (2011), Terrence Malick Jack O’Brien chega à meia-idade reflexivo com as lembranças de sua vida no subúrbio de Waco, na década de 1950, onde foi criado com seus dois irmãos e seus amorosos pais. Apesar do lar acolhedor, seus pais lidavam de maneira dicotômica em relação à educação dos filhos. A mãe, extremamente carinhosa e sensível, enquanto o pai era rígido e queria endurecê-los para enfrentar o mundo. Em meio a isso, Jack relembra o luto da família, quando perdeu um dos seus irmãos, R.L., morto enquanto servia ao exército aos 19 anos.

Drive (2011), Nicolas Widing Refn Quando o caminho do solitário Driver se cruza com o da vizinha Irene, ele não consegue evitar se apaixonar. Driver é um dublê de filmes que faz bicos como motorista de ladrões de banco. Irene é uma mãe solteira cujo ex-marido, Standard, é um criminoso que coloca a vida dela e do filho em risco ao dever para o Sindicato do Crime. Para defendê-la dos malfeitores, o lacônico Driver irá mostrar que é mais perigoso e mortal do que aparenta.

O Vencedor (2010), David O. Russell Mickey Ward é um aspirante a boxeador que vive à sombra de seu meio-irmão mais velho e ex-lutador Dicky Eklund. Dicky, por sua vez, é o orgulho da cidade, tendo chegado a nocautear Sugar Ray Leonard. Agora, ele é um viciado em crack e treinador do irmão. As carreiras dos dois são gerenciadas pela mãe, Alice, que não está tão interessada no sucesso de Micky. No entanto, quando ele se apaixona por Charlene, ela o incentiva a lutar por si próprio e deixar de lado a influência negativa da família.

Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto (2007), Sidney Lumet Andy planeja roubar a joalheria de seus pais, Charles e Nanette. O estoque, avaliado em 600 mil dólares, é completamente assegurado. Andy e seu cúmplice, o irmão mais novo, Hank, chamam Bobby para participar do crime. Ao invés de usar uma arma falsa, Bobby leva uma verdadeira. Acontece que Nanette também possui uma arma de fogo escondida na loja. As consequências do crime serão desastrosas.