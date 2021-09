10 filmes comoventes na Netflix que te farão refletir sobre o sentido da vida

A rotina muitas vezes nos torna cegos para as coisas que realmente têm valor. Pequenos acontecimentos diários que tornam a vida especial, uma pequena conquista que provoca uma transformação gigantesca na sua trajetória, mas que quase nunca são apreciados, reconhecidos ou percebidos. O essencial é realmente invisível aos olhos, porque a vida se vai em um sopro e quase não nos damos conta das pessoas, experiências e aprendizados preciosos que tivemos. A Revista Bula selecionou alguns filmes que farão você refletir sobre o que realmente vale a pena. Entre as produções, “Filhos de Istambul”, de 2021, de Can Ulkay; “O Quinto Set”, de 2020, de Quentin Reynaud; “Quanto Vale?”, de 2020, de Sara Colangelo. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Filhos de Istambul (2021), Can Ulkay Mehmet está doente e trabalha no lixão coletando papel para vender. O dinheiro que consegue é suficiente para levar uma rotina miserável e sua saúde está cada vez mais debilitada. Ele precisa de um transplante de rim e sente que sua vida está se esvaindo conforme o tempo passa e não consegue um doador adequado. Então, Mehmet conhece um garotinho órfão Ali e decide ajudá-lo a procurar por sua mãe. Mas é em busca do passado de Ali que Mehmet tem de confrontar o seu próprio.

O Quinto Set (2020), Quentin Reynaud Desde muito jovem, Thomas se dedica completamente ao tênis e parece estar a caminho de se tornar campeão mundial. No entanto, ele agora chega aos 37 anos ainda sem o título e prejudicado por uma lesão provocada pelo esforço aos níveis máximos de sua preparação física. Mesmo assim, Thomas decide dar uma última chance e competir o Aberto da França. Será que o tenista finalmente alcançará a promessa da glória?

Quanto Vale? (2020), Sara Colangelo Kenneth Feinberg é um poderoso advogado de Washington encarregado do Fundo de Compensação de Vítimas de 11 de setembro, que, em quase três anos de trabalho pro bono no caso, luta contra o cinismo, a burocracia e a política associados à administração de fundos do governo. Ao fazer isso, ele descobre quanto vale a vida.

Rosa e Momo (2020), Edoardo Ponti Madame Rosa é uma sobrevivente do Holocausto, que tem objetos de sua casa roubados por Momo, um menino senegalês de 12 anos, que apesar de bem amparado pelo dr. Coen, não consegue deixar de praticar pequenos delitos. A rebeldia do garoto tem conexão com um passado traumático. Convencida a tomar conta do garoto, Rosa e Momo desenvolvem uma amizade nutrida por compartilharem feridas profundas.

A Sun (2019), Mong-Hong Chung Wen é pai de dois filhos. Seu filho mais novo, Ho, é a ovelha negra da família, um jovem violento mandado para um centro de detenção juvenil por agressão e que engravida a namorada adolescente. O mais velho, Hao, está prestes a entrar na faculdade de medicina e é o orgulho dos pais. No entanto, as perspectivas são alteradas, quando uma tragédia desestrutura completamente os planos e expectativas da família.

Milagre na Cela 7 (2019), Mehmet Ada Öztekin Remake do filme coreano de 2013, “Milagre na Cela 7” conta a história de Memo, um homem com deficiência intelectual que possui uma filha de 6 anos, Ova. As vidas de ambos são destroçadas quando ele é acusado injustamente pela morte de outra menina, filha de um oficial de alto escalão. Memo é sentenciado à morte, mas antes é enviado para a prisão. Ova passa a ser criada pela avó, mas deseja desesperadamente conviver novamente com o pai.

Um Homem de Sorte (2018), Bille August Per Sidenious é um jovem criado na zona rural dinamarquesa em um lar cristão estrito, comandado por um padre draconiano. Ele escapa deste fundamentalismo ao se mudar para Copenhague, onde estuda engenharia em uma universidade. Com sonho de construir canais e usar fontes de energia eólica e hídrica para transformar a Dinamarca em um importante centro econômico europeu, Per tem de se comprometer com um velho burocrata que não o respeita.

O Mínimo para Viver (2017), Marti Noxon Ellen é uma artista de 20 anos que já passou por diversas instituições para tentar tratar sua anorexia nervosa. Apesar de problemática e disfuncional, a família luta para tentar impedir que a garota, que virou pele e ossos, desista de si mesma. Ellen é aceita em uma casa para jovens administrada por um médico peculiar, onde vivencia uma jornada incrível de autodescoberta junto a um grupo de jovens tão perdidos quanto ela.

The Butterfly’s Dream (2013), Ismail Ciydem e Yilmaz Erdogan Durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 1940, na Turquia, os amigos Rustu e Muzaffer, que são poetas, são obrigados a trabalhar em minas de carvão. A vida de ambos dá uma guinada com a chegada de Suzan, uma mulher deslumbrante, filha de um rico industrial, por quem os dois se apaixonam. Eles acreditam que Suzan ficará com aquele que escreve as melhores poesias, então decidem disputar o afeto da moça sob pena de arriscarem sua amizade de longa data.