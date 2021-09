7 filmes na Netflix para se jogar na cama ou sofá e abraçar o final de semana

Fim de semana é uma coisa tão boa que deveria se chamar Henry Cavill. É tão bom que a segunda-feira virou bode expiatório dos outros dias úteis e se tornou o pior dia só por suceder o domingo. O final de semana deveria ganhar um monumento que fosse decretado como oitava maravilha do mundo. Essa lista é em homenagem ao fim de semanas e o que você pode fazer com essas horas vagas. Entre os selecionados, destacam-se “Lost Girls — Os Crimes de Long Island”, de 2020, de Liz Garbus; “As Espiãs de Churchill”, de 2019, Lydia Dean Pilcher; e “A Arte da Autodefesa”, de 2019, de Riley Stearns. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Lost Girls — Os Crimes de Long Island (2020), Liz Garbus Quando Shannan Gilbert, de 24 anos, não comparece ao jantar marcado com sua mãe, Mari, ela sabe que algo terrível pode ter ocorrido com a filha. A família decide relatar o desaparecimento na delegacia e não é levada à sério. Então, Mari decide conduzir uma investigação independente para descobrir o que houve com Shannan. Enquanto isso, corpos de mulheres são descobertos revelando casos de assassinatos de mulheres negligenciados pela polícia.

As Espiãs de Churchill (2019), Lydia Dean Pilcher Prestes a explodir a Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill ordena que sua nova agência de espionagem recrute e treine mulheres como espiãs. A decisão leva um trio de agentes femininas, formado por Virginia Hall, Noor Inayat Khan e Vera Atkins, mulheres aparentemente comuns, a se infiltrarem na França. O grupo passa a arriscar suas vidas para construir um movimento de resistência e sabotar os nazistas.

A Arte da Autodefesa (2019), Riley Stearns Casey é um homem de 30 e poucos anos que trabalha em uma empresa de contabilidade e nunca consegue se impor. Em uma noite, ao sair para ir ao mercado, Casey é espancado e assaltado por uma gangue de motociclistas. Ele acaba gravemente hospitalizado e desenvolve estresse pós-traumático. Para tentar se curar, Casey se matricula em uma aula de autodefesa, onde conhece o carismático Sensei. Ao confidenciar seu trauma, Casey é convidado pelo professor para uma misteriosa aula noturna, onde os melhores alunos são ensinados a praticar violência gratuita e masculinidade tóxica

Nada a Esconder (2018), Fred Cavayé Quando Marie e Vincent decidem oferecer um jantar para dois casais de amigos, a anfitriã, que é psicoterapeuta, decide propor um jogo: todos devem deixar seus celulares sobre a mesa destravados. Com a possibilidade de lerem as mensagens trocadas e as ligações realizadas dos aparelhos, segredos são revelados por toda parte.

Retratos de uma Guerra (2018), Marius A. Markevicius Lina é uma adolescente que sonha em se tornar artista na Lituânia. Aos 15 anos, sua família é capturada pela polícia secreta soviética. Lina, a mãe e o irmão mais novo são separados do pai e levados como gado em um trem rumo à Sibéria, durante a Ocupação das Repúblicas Bálticas. A família passa a realizar trabalhos forçados no campo, enquanto se perguntam se um dia verão o pai novamente.

A Grande Aposta (2015), Adam McKay Ao notar o perigo iminente de uma crise financeira que dá sinais muito sutis no mercado imobiliário apoiado por hipotecas, em 2008, o guru dos fundos Michael Burry e um grupo de investidores ousados decidem aplicar bilhões de dólares contra o mercado imobiliário. O filme narra a escolha ética dos investidores ao preverem a bolha imobiliária gigantesca prestes a estourar e provocar consequências devastadoras de uma economia já abalada que iria deixar milhões de desempregados nos EUA.