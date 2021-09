10 filmes na Netflix que ajudarão a aliviar o estresse e a ansiedade da semana

Dirty Dancing: Ritmo Quente (1987), Emile Ardolino

No verão de 1963, a adolescente Baby passa as férias com sua família em um resort de luxo em Catskills. Criada em um ambiente de privilégios, seus pais esperam que ela logo se case com um médico ou alguém com status social. No entanto, Baby parece mais interessada no professor de dança do resort, com quem acaba se inscrevendo em um concurso. Conforme se encontram secretamente para ensaiar suas coreografias, o sentimento entre eles se torna cada vez mais profundo. Mas tudo pode ir por água abaixo caso sua família descubra o que Baby tem feito às escondidas.