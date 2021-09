5 melhores filmes de super-heróis do catálogo da Netflix

Homem-Aranha 2 (2004), Sam Raimi

Enquanto lida com o crime, Peter Parker tenta suprir as demandas de sua vida normal. Além de estar cada vez mais distante da garota por quem é apaixonado desde a infância, Mary Jane, seu melhor amigo, Harry Osborn, nutre um ressentimento pelo Homem-Aranha e acredita que o herói é culpado pela morte de seu pai. Além disso, suas obrigações como Homem-Aranha atrapalham seu desempenho acadêmico e Peter está com problemas financeiros. Diante da crise, ele pensa em desistir de combater o crime. Enquanto abandona sua “capa”, a cidade entra em colapso à esteira das práticas malignas do novo vilão Doc Ock, um ex-cientista que se tornou meio homem e meio polvo, após um acidente nuclear em um laboratório.