10 filmes na Netflix para aliviar o caos da segunda-feira

Algumas pessoas se perguntam o porquê de grande parte da humanidade odiar a segunda-feira. As pessoas que fazem essa pergunta é Paris Hilton, Kim Kardashian e algum sheik árabe que herdou uma enorme fortuna. Todo aqueles que já tiveram a carteira de trabalho assinada sabem que depois do porre do churrasco em família no domingo, você perde o horário do despertador na manhã seguinte, sai para o trabalho em um trânsito impossível pela manhã, chega atrasado no serviço e em seguida uma onda de eventos naturalmente dão errado explicados pela teoria do caos, simplesmente porque é segunda-feira. Para aliviar um pouco da pressão desse dia barra pesada, a Revista Bula separou uns filminhos para você relaxar quando chegar em casa do serviço. Entre eles “Filhos de Istambul”, de 2021, de Can Ulkay; “Milagre Azul”, de 2021, de Julio Quintana; e “Incursão Alienígena”, de 2020, de Fedor Bondarchuk. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Filhos de Istambul (2021), Can Ulkay Mehmet está doente e trabalha no lixão coletando papel para vender. O dinheiro que consegue é suficiente para levar uma rotina miserável e sua saúde está cada vez mais debilitada. Ele precisa de um transplante de rim e sente que sua vida está se esvaindo conforme o tempo passa e não consegue um doador adequado. Então, Mehmet conhece um garotinho órfão Ali e decide ajudá-lo a procurar por sua mãe. Mas é em busca do passado de Ali que Mehmet tem de confrontar o seu próprio.

Milagre Azul (2021), Julio Quintana Baseado em fatos reais, “Milagre Azul” conta a história da Casa Hogar, um orfanato que está à beira da falência. O dono do abrigo, Omar, se inscreve em um campeonato de pesca para tentar impedir que o governo feche o local. Na companhia do capitão do barco, Wade, e três crianças, o tutor sai em uma aventura em alto mar, com poucas chances de sucesso, para salvar o futuro da Casa Hogar.

Incursão Alienígena (2020), Fedor Bondarchuk Julia é uma garota de Chertanovo, bairro de Moscou, que teve sua vida transformada após a descida de uma nave alienígena na Terra. Agora, três anos depois do ocorrido, ela desenvolveu poderes paranormais que se tornaram objetos de estudos dos humanos e uma ameaça para os extraterrestres, que desejam retornar para extinguir possíveis risco que Julia possa causar.

Quanto Vale? (2020), Sara Colangelo Kenneth Feinberg é um poderoso advogado de Washington encarregado do Fundo de Compensação de Vítimas de 11 de setembro, que, em quase três anos de trabalho pro bono no caso, luta contra o cinismo, a burocracia e a política associados à administração de fundos do governo. Ao fazer isso, ele descobre quanto vale a vida.

O Rei (2019), David Michôd Hal, príncipe rebelde e herdeiro relutante do trono inglês, deu as costas à vida real e vive entre o povo. Quando seu pai tirânico morre, Hal é coroado rei Henrique V e é forçado a abraçar a vida da qual havia tentado escapar. Agora o jovem rei deve transitar pela política, caos e guerra que seu pai deixou para trás, e equilibrar com o que restou de sua vida passada, incluindo sua amizade com seu mentor e velho cavaleiro alcoólatra, John Falstaff.

Sem Rastros (2018), Debra Granik Will é um veterano de guerra com estresse pós-traumático que vive com sua filha, Tom, em uma barraca no meio de uma floresta no Oregon. Com dificuldades para viver em sociedade, Will ensina Tom a coletar água da chuva, plantar o que eles comem e treinar camuflagem. Apesar dos traumas e da vida às margens, Will é um pai cuidadoso que mantém uma relação saudável, amorosa e protetora com a filha. Até que um dia são avistados, pegos e separados um do outro pelo governo.

Somos Todos Iguais (2018), Michael Carney Ansioso em reparar os danos de uma traição recente, Ron Hall concorda em acompanhar sua esposa, Debbie, em um abrigo onde ela realiza trabalhos voluntários. Lá, Ron desenvolve uma amizade improvável com um morador de rua supostamente violento, Denver. No abrigo, ele supera a hostilidade inicial de Denver e aprende os detalhes de sua comovente história pessoal.

A Grande Aposta (2015), Adam McKay Ao notar o perigo iminente de uma crise financeira que dá sinais muito sutis no mercado imobiliário apoiado por hipotecas, em 2008, o guru dos fundos Michael Burry e um grupo de investidores ousados decidem aplicar bilhões de dólares contra o mercado imobiliário. O filme narra a escolha ética dos investidores ao preverem a bolha imobiliária gigantesca prestes a estourar e provocar consequências devastadoras de uma economia já abalada que iria deixar milhões de desempregados nos EUA.

Caindo no Mundo (2010), Ricky Gervais e Stephen Merchant Em 1973, três amigos da classe trabalhadora vivem em Cemetery Junction e têm diferentes aspirações de vida. Freddie sonha em se tornar rico e se mudar de cidade; Paul gosta de passar o tempo em pubs caçando confusão, mas concorda que Cemetery Junction é um lugar horrível; já Snork é um idiota feliz que está satisfeito com a vida que leva. Conforme se tornam adultos precisam fazer escolhas que irão definir suas vidas.