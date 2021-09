10 filmes na Netflix para entender sobre depressão e se conscientizar sobre o setembro amarelo

Dados oficiais do Setembro Amarelo informam que anualmente, no Brasil, mais de 13 mil pessoas cometem suicídio. Em todo mundo, essas mortes atingem 1 milhão. Em 96,8% dos casos há transtornos mentais associados, sendo a depressão a maior causadora, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. A campanha, que neste ano tem o tema “Agir é salvar vidas” defende que a melhor forma de prevenção é falar sobre o assunto. Se você acredita que precisa de ajuda, pode e deve ligar quando possível para o CVV pelo 188, pioneiro no Brasil no combate ao suicídio. Se você deseja entender um pouco mais sobre como identificar depressão e compreendê-la melhor, a Revista Bula selecionou alguns filmes que podem ajudá-lo. Entre eles, “Canvas”, de 2020, de Frank E. Abney III, “Estou Pensando em Acabar com Tudo”, de 2020, de Charlie Kaufman; e “Por Lugares Incríveis”, de 2020, de Brett Haley. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Canvas (2020), Frank E. Abney III Devido a uma recente tragédia, um velho perdeu a inspiração para pintar. Felizmente, ele não está sozinho. Sua filha frequenta sua casa, trazendo sua neta. E, talvez por meio da família, uma faísca possa ser reacendida. A perda e a superação do luto são os conceitos mais universais que podemos encontrar. Nesta história, a superação da morte é explorada de uma maneira extremamente profunda em oito minutos.

Estou Pensando em Acabar com Tudo (2020), Charlie Kaufman Lucy tem intenções de terminar o namoro com Jake, mas falta iniciativa. Ela parte em uma viagem para a casa dos pais do rapaz e, conforme, é apresentada para sua família e descobre fatos da infância do namorado, memórias de sua vida e conhece mais profundamente as peculiaridades destas pessoas, mais difícil fica tomar uma atitude.

Por Lugares Incríveis (2020), Brett Haley Traumatizada pela morte da irmã em um acidente de carro, Violet se fecha para o mundo. Diante de uma depressão, a adolescente sobe no parapeito de uma ponte e considera pular. Então surge Theodore Finch, um garoto rebelde e agressivo, que a convence de não tirar a própria vida. Apesar de também guardar seus próprios traumas, ele é quem reconecta Violet com o mundo. Juntos, o casal parte em uma jornada em belas paisagens de Indiana, regada a trechos fúnebres e melancólicos de Virgínia Woolf.

Se algo acontecer… Te amo (2020), Michael Govier e Will McCormack Curta-metragem de 13 minutos, que narra o drama de um casal após a perda de um filho. Um mergulho em um abismo de emoções, que traz à tona lembranças alegres e, ao mesmo tempo, dolorosas demais para serem encaradas. Como superar uma tragédia tão grande? Como reconstruir as pontes que se desfizeram? Como colar os cacos de um relacionamento quebrado pela partida de um filho?

Um Banho de Vida (2019), Gilles Lellouche Bertrand, um pai de família desempregado, sofre de depressão. Depois de um tratamento ineficaz, ele começa a frequentar a piscina de seu bairro e se junta à equipe masculina de nado sincronizado. Durante os treinos, os atletas amadores compartilham suas frustrações e alegrias, tornando-se grandes amigos. Sob o comando da ex-atleta olímpica Delphine, eles decidem participar de um campeonato mundial.

O Mínimo para Viver (2017), Marti Noxon Ellen é uma artista de 20 anos que já passou por diversas instituições para tentar tratar sua anorexia nervosa. Apesar de problemática e disfuncional, a família luta para tentar impedir que a garota, que virou pele e ossos, desista de si mesma. Ellen é aceita em uma casa para jovens administrada por um médico peculiar, onde vivencia uma jornada incrível de autodescoberta junto a um grupo de jovens tão perdidos quanto ela.

Beleza Oculta (2016), David Frankel Howard é um publicitário nova-iorquino bem-sucedido que fica desolado após a morte de sua filha. Tomado por desespero, ele não consegue mais se abrir com seus amigos Whit, Simon e Claire. Então, ele decide escrever cartas diretamente voltadas para os temas de amor, tempo e morte. Surpreendentemente, ele é visitado por esses conceitos sob encarnações de pessoas. Conforme dialoga com essas entidades universais, seus olhos são abertos para a beleza oculta que existe em cada uma delas.

As Vantagens de Ser Invisível (2012), Stephen Chbosky Charlie é um calouro no ensino médio que luta contra a depressão e a ansiedade. Apesar de sua natureza tímida, ele consegue fazer alguns amigos. Primeiro, seu professor de inglês, e depois dois veteranos excêntricos, os irmãos Sam e Patrick. Sam e Patrick colocam Charlie sob suas asas e mostram a ele as maravilhas da intelectualidade adolescente, incluindo brownies de maconha, o “Rocky Horror Picture Show”, as músicas de David Bowie e a aceitação própria.

Elena (2012), Petra Costa Elena é uma jovem de Minas Gerais com sonho de ser atriz de cinema em Hollywood. Ela parte para os Estados Unidos para realizar seu sonho e desaparece da família. Duas décadas depois, sua irmã mais nova, Petra, também se torna atriz e vai para Nova York em busca de Elena. Com poucas pistas, que incluem filmes antigos, cartas e fotografias, Petra encontra a irmã, mas tem que deixá-la partir.