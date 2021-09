10 filmes relaxantes na Netflix para se aconchegar no sofá e ver depois de uma longa semana de trabalho

Esticando a Festa (2021), Stephen Herek

Cassie é uma jovem carismática e festeira que está ansiosa pelas comemorações de seu aniversário. Para o seu azar, após se embebedar em uma festa e cair no banheiro, ela morre inesperadamente na semana do grande evento. Presa no limbo, ela se encontra com seu anjo da guarda, que lhe dá uma missão. Cassie tem cinco dias para visitar seus amigos e familiares e consertar os problemas de sua relação com as pessoas mais importantes de sua vida. Apenas assim terá a garantia de que poderá entrar no céu.