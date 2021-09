10 belos filmes na Netflix que você provavelmente não viu

Horizonte Profundo: Desastre no Golfo (2016), Peter Berg

A plataforma de petróleo Deepwater Horizon é a maior exploração do Golfo do México em profundidade e perfuração. Mas dificuldades técnicas deixam o supervisor operacional Jimmy Harrel, e o engenheiro elétrico chefe, Mike Williams, preocupados com iminentes problemas perigosos. Frustrados com atrasos em projetos, executivos pedem inspeções e testes de sistema, mesmo diante dos alarmes de Harrell, Williams e sua equipe. Os temores dos trabalhadores se concretizam quando várias falhas estruturais e do sistema da plataforma desencadeiam uma cascata catastrófica que culmina em uma explosão massiva, se tornando o pior desastre ambiental dos EUA.