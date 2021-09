Os 12 melhores filmes de 2021 até agora

The Killing of Two Lovers, Robert Machoian

David e Nikki foram namorados no ensino médio e se casaram logo após a formatura. Agora, anos depois, enfrentam o fim de seu casamento com quatro filhos. Nikki ficou na casa com as crianças, enquanto David se mudou para a casa do pai moribundo. Ele finge estar bem e continua a seguir sua rotina de faz-tudo. Nikki, por sua vez, já superou o término e engata um novo relacionamento com outro homem. David, que não encara a situação tão bem, logo não conseguirá esconder sua mágoa.