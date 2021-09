7 ótimos filmes na Netflix para quem já surtou esta semana

A vida só é possível graças a um encadeamento de sinapses. Uma célula nervosa transmite à outra as informações de que o corpo necessita a fim de continuar sadio, se temos de comer, nos hidratar, ir ao banheiro, dormir, o que qualquer pessoa normal faz. Hábitos nocivos à manutenção do bem-estar do organismo, como o consumo excessivo de álcool, gorduras trans, frituras, açúcar refinado, cafeína, sal em demasia, o tabagismo, o uso de drogas em geral, a falta de atividades físicas, tudo isso, além do famigerado estresse, claro, contribuem para minar a saúde, inclusive a mental. Motivos para nos fazer perder a linha, soltar os cachorros no primeiro que aparece, chutar o pau da barraca — e ficar ao relento — é o que não falta na vida moderna nossa de todo santo dia, cada vez mais atravessada de tensão, apuros de dinheiro, doença… É difícil conservar a mente sã diante de tanta preocupação, tanta ansiedade, tanto conflito. Nos últimos 70 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o homem ficou viciado na comodidade venenosa de habitar os grandes centros, cada vez mais atolado de trabalho e, por conseguinte, cada vez mais enfastiado, desapontado, infeliz. E vício é a palavra exata para descrever a sinuca de bico das emoções humanas do ponto de vista biológico. O homem não suporta ficar indisposto, refém das descompensações químicas que ele mesmo fomenta. Qual a solução, rápida, por que não há tempo a se desperdiçar? Antidepressivos, ansiolíticos, sedativos… e o ciclo recomeça. Às vezes, a sensação de nó na garganta só se dissipa com a ajuda da medicina, mas na maior parte dos casos, há muitas outras saídas antes de se entregar aos tarjas-pretas da vida. Já pensou em ir a um lugar em que todo mundo tem o mesmo mal que você, discutir ali os seus problemas, ainda que o terapeuta falte? É o que fazem os personagens de “Toc Toc” (2017), do diretor espanhol Vicente Villanueva. Mas se nem na hora de relaxar você consegue se desconectar do batidão e olha para o relógio de meio em meio minuto, o roteiro enxuto, mas cheio de dados interessantes de “Polícia e Ladrão” (2020), de Arnon Manor e Timothy Ware-Hill, curtíssima de sete minutos, sobre racismo e intolerância policial contra pessoas negras, é a melhor pedida. Esses e mais cinco títulos, todos no acervo da Netflix, aliviam o cansaço da semana ao passo que igualmente nos fazem refletir sobre a própria fadiga, seja de que natureza for. É melhor assistir a algum deles que baixar hospital, vítima de um faniquito qualquer, concorda?

Chico Ventana Também Queria Ter um Submarino (2020), Alex Piperno Ao participar de um cruzeiro que se desloca pela Patagônia, um tripulante acha um portal mágico sob o convés. A misteriosa passagem abre caminho para o apartamento de uma garota. Ao mesmo tempo, alguns homens tropeçam numa cabana nas Filipinas, o que deixa parte dos moradores assustados. As duas narrativas se ligam por meio de um labirinto, com gente que se perde de si e de seu mundo. Uns com estilo de vida tradicional, voltado ao consumo inteligente, e outros vivendo — e comprando — como se não houvesse amanhã, os dois grupos geram curiosidade sobre a forma como se relacionam com o mundo ao seu redor.

Polícia e Ladrão (2020), Arnon Manor e Timothy Ware-Hill Apesar dos pouco menos de oito minutos, “Polícia e Ladrão” é um filme muito bem planejado. Os diretores Arnon Manor e Timothy Ware-Hill convidaram vários artistas a fim de desenvolver o conceito do curta-metragem, o que resulta numa produção rica esteticamente, sem prejuízo da mensagem, muito pelo contrário. Ao falar de intolerância racial por parte de agentes da lei nos Estados Unidos usando a linguagem escolhida, o curta parece ter a pretensão de chegar a diferentes públicos, dando preferência aos mais jovens. Aliás, um dos pontos fracos da narrativa decerto é ficar apenas no que ocorre na América, quando o tema é universal, ainda que velado em muitos casos.

The Dirt — Confissões do Mötley Crüe (2019), Jeff Tremaine O Mötley Crüe, uma das bandas mais autênticas do cenário roqueiro, deu cara e voz a adolescentes esquisitos e insubordinados como seus integrantes, Nikki Sixx, Vince Neil, Mick Mars e Tommy Lee, considerados meio chorões e afrescalhados, mesmo por outros músicos do gênero, mas que no palco se tornavam gigantes. O quarteto foi ao ápice do sucesso entre o final dos anos 1980 e meados da década de 1990, quando começaram a se deixar abater pela falta de disciplina e profissionalismo, além, por óbvio, de muita bebida, cocaína e drogas injetáveis. O Mötley Crüe encerrou a carreira definitivamente em 31 de dezembro de 2015.

Sem Rastros (2018), Debra Granik A diretora americana Debra Granik é hábil em retratar adolescentes em meio ao bombardeio dos tantos conflitos típicos da idade. Em “Sem Rastros”, Granik traz a história de Will e Tom, pai e filha. Os dois são os únicos moradores de uma grande reserva florestal nos limites de Portland, e não têm o menor problema com o isolamento, questionado pelas autoridades — que nunca se importaram com eles. O serviço social os obriga a deixar a área, e agora Will e Tom passam a ser tutelados pelo governo dos Estados Unidos. Eles não se conformam com tanta interferência num assunto íntimo e tentam retornar à vida feliz que tinham, driblando as novas necessidades que as circunstâncias os impõem.

Toc Toc (2017), Vicente Villanueva Se o atraso de um médico é capaz de provocar tensão entre pessoas ditas normais, quando se trata de gente com um parafuso a menos a situação resvala para a iminência de um verdadeiro pandemônio. A trama aparentemente banal de um grupo de pacientes com transtorno obsessivo compulsivo (TOC) que aguarda a chegada do psicoterapeuta que os atende tem o condão de revelar as muitas misérias do homem, perdido no mundo em busca de autoconhecimento, sem ser enfadonha, pelo contrário. Enquanto esperam, os pacientes passam o tempo falando sobre o dia a dia nada normal de cada um, se examinam entre si, avaliam quem está melhor ou pior e fazem força para tolerar as loucuras um do outro, sem saber por quanto tempo vão conseguir aguentar esse verdadeiro tormento. Mesmo o espectador mais certinho se reconhece neles em alguma medida, toma o lugar do analista e começa a também perscrutá-los, no intuito de avaliar suas possíveis pequenas insanidades.

O Cidadão Ilustre (2016), Gastón Duprat e Mariano Cohn Em “O Mundo como Vontade e Representação”, publicado em 1818, o filósofo polonês Arthur Schopenhauer (1788-1860), defendia a ideia da vida sob a forma de uma vontade de vida, isto é, a vida seria uma mera prospecção do homem acerca de seus desejos mais obscuros. O homem não sabe querer, pois ao querer já espalha destruição por todo lado, e, portanto, há que se negar toda vontade, mesmo (ou em especial) as que, aparentemente, possam induzir a supostas boas intenções. Depois de um discurso o seu tanto ácido na cerimônia da entrega do Prêmio Nobel de Literatura, com o qual é agraciado, Daniel Mantovani, um bem-sucedido escritor que saíra de Salas, na Argentina, onde nascera e vivera até os 20 anos e fora viver em Barcelona, na Espanha, começa a sentir os efeitos autodestrutivos de sua sinceridade indomável. Os compromissos mais importantes são cancelados, sobra um ou outro simpósio ou palestra menos insignificante, e uma série de homenagens que o prefeito de Salas, justamente de Salas, houve por bem lhe dedicar. Daniel não está à beira da falência ou passando algum apuro de dinheiro, não se trata disso: o que o move é um misto de vaidade — porque, como ele mesmo reconhece, um escritor é feito de pena, papel e vaidade —; orgulho por, depois de haver desdenhado do Nobel, sua cidadezinha ter se lembrado dele; e, quem sabe, alguma condescendência. Por mais que tenha vivido os últimos 40 anos dizendo a si mesmo que seu passado o incomodava, de maneira consciente ou não embarca para a Argentina, sequioso por reencontrar esse passado. E o passado de fato permanece lá, mas diferente, como ele próprio. Como se Salas tivesse dedicado quatro décadas a fim de arquitetar uma vingança contra o filho ilustre, mas soberbo, uma sucessão de eventos começa a se abater sobre Daniel, primeiro apenas vexatórios. O constrangimento logo cede lugar a situações que exigem dele posições mais duras, como artista e como indivíduo. O escritor é impingido a tomar parte em diversas polêmicas, ainda que involuntariamente em algumas circunstâncias, e sua permanência na cidade natal se torna insustentável. O sermão (mais um) com que ataca as “autoridades” salenses, inclusive um autoproclamado artista plástico, presidente de uma associação de classe, que manipula o resultado de um certame de pintura que recusara seu quadro a fim de ser um dos vencedores, é, já faltando pouco mais de vinte minutos para o encerramento, o ápice do enredo. Sua forma de compreender a política, a arte, a cultura — palavra que lhe provoca asco —, são lições de vida para qualquer um, a despeito da época em que se esteja, num roteiro que não demanda nem o mínimo retoque. No surpreendente final, a pergunta que resta nas cabeças e nas bocas é: que diabos ele foi fazer lá? Mas a conclusão é óbvia e vem de imediato. Valeu a pena.